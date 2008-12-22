5 человек травмированы в ДТП в Крыму. Среди них - двое детей

09:50, 22 декабря 2008
Крым
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ВАЗ не разминулся с ВАЗом

Пять человек травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Крыму. Среди пострадавших - двое детей. 

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ Украины, автоавария произошла накануне в 20.50 на 23-м километре автодороги Симферополь-Феодосия.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь в направлении Феодосии, превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ-2107, который ехал навстречу. 

В результате ДТП пятеро пассажиров из обоих автомобилей получили телесные повреждения. Среди пострадавших двое детей - 4-х и 12-ти лет.

Пресс-служба Управления ГАИ Крыма уточняет, что в ДТП пострадали три женщины и две девочки.

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