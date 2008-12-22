Крым на 1% перевыполнил план по поступлениям от приватизации
09:02, 22 декабря 2008Крым
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ФиАРК подводит итоги года
С начала 2008 года и по состоянию на сегодня, 22 декабря, в бюджет Автономной Республики Крым от приватизации поступило 56 млн. 132,5 тыс. грн.
Крым перевыполнил годовое задание на 1% (задание составляло - 55 млн. 573,8 тыс. грн.).
Об этом сообщает Фонд имущества АР Крым.
В сообщении отмечается, что в бюджет автономии от аренды поступило 10 млн. 054,78 тыс. грн. (годовое задание перевыполнено на 19,7%), от дивидендов - 30,9 тыс. грн. (годовое задание не установлено).
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