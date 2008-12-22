Крым без табачного дыма - это реально?

Учредительная конференция коалиции «Крым без табачного дыма» пройдет 23 декабря в Симферополе.

Ядром коалиции являются Крымская республиканская ассоциация «Экология и мир», Ассоциация медицинских работников Крыма, Министерство здравоохранения автономии, крымские республиканские учреждения «Центр Здоровья», «Онкологический диспансер» и «Детская клиническая больница».

«Немногие задумываются над тем, что до 60% дыма вдыхает не только курильщик, но и те, кто находятся рядом с ним. В Крыму курят везде: дома, на балконах, в подъездах, на остановках, в ресторанах, кафе, на рабочих местах, на пляжах. Мы, наши дети, беременные женщины порою вынуждены вдыхать «использованный» табачный дым помимо своей воли», - заявили в пресс-службе Ассоциации «Экология и мир».

Антитабачная коалиция намерена внедрить меры по преодолению «никотиновой эпидемии» на полуострове. «Мы планируем содействовать принятию программы и законодательных актов на местном уровне по созданию стопроцентно свободного от табачного дыма пространства в общественных местах, полному запрету рекламы табака, препятствию доступности сигарет для несовершеннолетних», - сообщили в Ассоциации «Экология и мир».

Антитабачная коалиции Крыма приглашает к сотрудничеству организации и частные лица.