Крым занял первое место в рейтинге крупнейших взяток в Украине за 2008 год.

МВД по итогам года составило ТОП-170 самых больших взяток. Сомнительное «первенство» в рейтинге у Крыма. Чиновники Партенитского поселкового совета автономии погорели на рекордной взятке в $5,2 миллиона.

В рейтинге взяточников Крымская автономия и город Севастополь представлены 19 раз (АР Крым в ТОП-170 занимает 1, 8, 36, 64, 77, 80, 81, 83, 86, 90, 95, 97, 100, 148 и 155 места, а Севастополь - 11, 22, 87 и 164).

Как сообщает пресс-служба МВД, в этом году милиция и прокуратура задокументировали почти 3 тыс. преступлений, связанных с взяточничеством.

Чиновники в этом году «наколядовали» более 91,1 млн. грн., тогда как в прошлом году цифра была меньше почти в три раза - 34 млн. грн.

Аппетиты чиновников выросли вдвое. В среднем каждый вымогатель мог положить себе в карман 57,8 тыс. грн.

В то же время МВД признает, что за год только каждый двадцатый взяточник попал за решетку. Остальные дела или расследуются, или находятся в суде.