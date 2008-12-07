Заседание Координационного совета «Защита прав детей в Симферополе»

10 декабря состоится заседание Координационного совета при Совете министров Автономной Республики Крым по вопросам охраны детства на тему: «Защита прав детей в Симферополе».

Цель заседания – объективно оценить ситуацию в Симферополе в сфере защиты прав детей, профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних, скорректировать дальнейшие действия с учетом особенностей города, четко определить задачи каждого ведомства.

В работе Координационного совета примут участие заместитель председателя Совета министров АРК Умрихина Т. В., министр по делам молодежи, семьи и гендерной политике Автономной Республики Крым Ежова Т. С., министр образования и науки Автономной Республики Крым Лавров В. В., министр культуры и искусств Крыма Ермачков А. Л., первый заместитель председателя Республиканского комитета Автономной Республики Крым по физической культуре и спорту Романов В. Ю., заместитель прокурора Крыма Дробицкая Т. К., мэр Симферополя Бабенко Г. А.

9.00 – сбор и отъезд от центрального входа в здание Симферопольского городского совета (ул. Толстого, 15)

9.05 – 9.20 – переезд в приемник-распределитель для детей при ГУ МВД в Автономной Республике Крым

9.20 – 9.30 – посещение приемника-распределителя для детей при ГУ МВД в Автономной Республике Крым

9.30 – 9.50 – переезд в детский дом семейного типа «Аистенок–3»

9.50 – 10.10 – посещение детского дома семейного типа «Аистенок–3» 10.10 – 10.20 – переезд в ДЮСШ № 4 детский спортивный бассейн «Бригантина»

10.20 – 10.30 – посещение ДЮСШ № 4 детский спортивный бассейн «Бригантина»

10.30 – 10.45 – переезд в Центр детского и юношеского творчества

10.45 – 11.05 – посещение Центра детского и юношеского творчества (пост № 1)

11.05 – 11.15 – переезд в психоневрологическое отделение 1-го городского детского клинического объединения г. Симферополя

11.15 – 11.30 – посещение психоневрологического отделения 1-го городского детского клинического объединения г. Симферополя

11.30 – 11.35 – переезд в Центральную городскую библиотеку им. Гайдара

11.35 – 12.00 – посещение Центральной городской библиотеки им. Гайдара

12.00 – 12.20 – Центр социальных служб для семьи, детей, молодежи Железнодорожного РИКа

12.20 – 13.20 – кофе-брейк

13.20 – 13.30 – переезд в Симферопольский городской совет на заседание координационного совета.

Приглашаются представители средств массовой информации. Аккредитация журналистов – 9 декабря до 15.00 по телефонам: 27-42-15; 54-46-63.