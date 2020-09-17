Прошлый онлайн SEO Day прошел невероятно продуктивно. WebPromoExperts получили тысячи просмотров, активное онлайн общение, обсуждения и сотни восторженных отзывов о том, как было полезно.

WebPromoExperts собрали 14 лучших спикеров чтобы опять поговорить об одном из самых эффективных инструментов привлечения целевых посетителей на сайт — SEO-оптимизации.

25 сентября 2020 года WebPromoExperts собрали топовых специалистов из сферы SEO-оптимизации, которые на практике знают как повлиять на ранжирование сайтов. Профессионалы: Игорь Рудник ,Сергей Кокшаров, Михаил Шакин Светлана Величко, Артем Пилипец, Игорь Колесников, Николай Чурик, Виктор Ветринский, Максим Павлов и другие, расскажут о:

10 правилах для быстрого безопасного роста;

как определить основные подходы к оценке сложности ключевых слов;

топ 20 инструментов для SEOшника в 2020 году;

как внедрить системность в основные SEO-процессы;

как заниматься SEO без бюджета;

SEO лайфхаки для привлечения трафика в США;

как выбрать оценки для информационных и коммерческих запросов;

как начать сеошить под бурж и не слить все деньги;

фишки крупных интернет-магазинов: добываем трафик, увеличиваем клики;

Слушателей ждут 8 часов реального опыта. Спикеры в подробностях поделятся своими знаниями и наблюдениями. Расскажут о том, что все еще продолжает работать, а на что лучше не тратить время. Вы услышите кейсы Новой почты, Фокстрот и другие. Внедрив все полученные знания, вы сможете без риска вывести в топ ваш сайт. Не прибегая к манипуляциям и использованию нечестных методов продвижения.

Это именно тот момент, когда до информации — рукой подать. И концентрат самого полезного и практичного можно узнать в одном месте от лучших представителей ниши всего за один день.

Онлайн участие в конференции бесплатное! Также вы сможете заполучить записи всех лекций и презентации. Смотреть их частями когда удобно, и вновь пересматривать без 8-часовой привязки к монитору в день конференции. Так Вы точно ничего не пропустите.

У Вас достаточно посетителей на сайте? Нет?

Мы знаем, что достаточно не бывает никогда. Успейте забронировать свое место прямо сейчас.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, Referr, Collaborator, SE Ranking

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Автор: УНИАН