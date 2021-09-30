2 октября 2021 года в пгт Ворзель в Бучанском районе Киевской области первый церковный приход во времена независимой Украины – приход Храма Преображения Господня - будет отмечать 30-летний юбилей своего основания. В праздновании примет участие первый и единственный настоятель Храма – митрофорный протоиерей Николай Волосянский.

Торжества начнутся в 09:00 богослужением, которое возглавит Блаженнейший Митрополит Епифаний, предстоятель Православной Церкви Украины.

После этого прихожан и гостей события пригласят на праздничный обед в трапезной храма.

Храм Преображения Господня относится к Бучанскому благочинию Киевской епархии Православной церкви Украины. Его бессменный настоятель – митрофорный протоиерей Николай Волосянский – за личный вклад в дело возрождения духовности, усиление роли Церкви в жизни общества и государства в 2010 году был награжден Орденом святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени.

Храм Преображения Господня расположен по адресу: Киевская обл., Бучанский р-н, пгт Ворзель, ул. Березовая, 17.

Начало торжеств – 2 октября 2021 года в 9:00.

Контактное лицо - Александр, (067) 501 86 01.

Автор: Григорий Бондарь