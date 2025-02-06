Для поклонников 'Сплетницы' и мистических загадок: на ТЕТ состоится премьера культового сериала 'Нэнси Дрю' в украинской озвучке

С 17 февраля на телеканале ТЕТ выходит новый увлекательный сериал "Нэнси Дрю". Это культовая детективная история и абсолютная премьера в украинской озвучке.

Телесериал "Нэнси Дрю" рассказывает о приключениях легендарного литературного персонажа из серии книг и игр, которая знакома поколениям еще с 1930-х годов. Над его адаптацией работали сценаристы самой популярной молодежной драмы нулевых "Сплетница" - Джош Шварц и Стефани Саваж. Им удалось переосмыслить детский образ к современным реалиям и показать удивительные изменения главной героини - от растерянной девочки до смелой детективки, раскрывающей самые запутанные загадки маленького городка Хорсшу-Бэй.

Отважную Нэнси Дрю в сериале сыграла молодая американская актриса Кеннеди МакМанн, и это ее первая главная роль в кино. Девушка получила ее сразу после окончания колледжа и стала самой счастливой во всем мире, ведь с детства была поклонницей юной детективки. Школьницей Кеннеди МакМанн играла в компьютерную игру "Нэнси Дрю", представляла себя разгадчицей тайн и мечтать не могла, что воплотит любимого персонажа на экране.

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Кроме Кеннеди МакМанн, в сериале сыграли - звезда "Бриджертонов" Тунджи Касим, Леа Льюис, Мэддисон Джайзани, Скотт Вулф, Алекс Саксон, Райли Смит и многие другие.

С сериалом "Нэнси Дрю" зрители окунутся в мир сверхъестественного, где есть все - опасные расследования, мистические загадки, спиритические сеансы, крепкая дружба, семейные секреты и настоящая любовь. В течение 4 сезонов главная героиня будет ловко решать реальные проблемы, принимать сложные решения, противостоять взрослым, которые ее недооценивают, и самоотверженно искать правду. Это мистическая история о мятежной справедливости и невероятной человечности, в которую невозможно не влюбиться.

Смотрите новый детективный сериал "Нэнси Дрю", где каждая серия - новая загадка, а каждое открытие ведет к еще большим тайнам. Не пропустите премьеру в украинской озвучке - с 17 февраля, в 10:00 только на телеканале ТЕТ.

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