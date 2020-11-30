Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины - один из самых коррумпированных государственных органов Украины. До 10 миллиардов гривен в год: именно столько, по оценкам депутатов из парламентской временной следственной комиссии, составляет теневой оборот ГАСИ.
Организаторы акции, участники общественного движения “Штаб сопротивления незаконным стройкам в Украине”, выходят на бессрочную акцию протеста под стены Минрегиона, чтобы привлечь внимание к:
коррупции в ГАСИ;
бездеятельности министра Минрегиона Алексея Чернышова;
выдачи разрешительных документов с нарушением государственных строительных норм и градостроительного законодательства;
бездействию и игнорированию работниками Минрегиона и ГАСИ законодательства Украины относительно обращения граждан.
Бессрочная акция начнется 1 декабря в 12:00 по адресу ул. Большая Житомирская, 9.
Требования участников акции:
Отчет министра Минрегиона Алексея Чернышова перед обществом с объяснением причин сохранения коррупции в неликвидированной ГАСИ; безответственности за самовольные, незаконные и самопроизвольные застройки; безнаказанности виновных за отсутствие и нарушение градостроительной документации регионального уровня и Генплана столицы Украины и всех областных центров.
Реформирование (реорганизация) Министерства развития общин и территорий в обновленное Министерство строительства, архитектуры, благоустройства территорий и ЖКХ с соответствующими Департаментами и Директоратами по направлениям градостроительной политики.
Создание Общественного совета Минрегиона из представителей профессионального общественного актива и немедленного наведения порядка в сфере градостроительства на законодательном уровне.
Освобождение от Минрегиона фигурантки уголовного дела Ирины Король и всех вновь назначенных должностных лиц самопровозглашенных Кабмином структур: Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы.
Наказание ответственных лиц за уничтожение государственного надзора и контроля в строительстве и главных инспекторов строительного надзора, подписи которых стоят на разрешениях, выданных с нарушением государственных строительных норм и законодательства.
Отмена сертификатов исполнителей (архитекторов) и экспертов, которые проектировали и оказывали экспертные отчеты на объекты градостроительства.
Провозглашение моратория на выдачу документов разрешительного характера и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений до принятия соответствующих законов Украины в части реформы ГАСИ.
Контактное лицо:
Кандидат наук госуправления,
Член-корреспондент Украинской академии архитектуры,
сертифицированный архитектор-градостроитель
В.Ю. Глеба
моб. тел. +380 (67) 135 03 20
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