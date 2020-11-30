Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины - один из самых коррумпированных государственных органов Украины. До 10 миллиардов гривен в год: именно столько, по оценкам депутатов из парламентской временной следственной комиссии, составляет теневой оборот ГАСИ.

Организаторы акции, участники общественного движения “Штаб сопротивления незаконным стройкам в Украине”, выходят на бессрочную акцию протеста под стены Минрегиона, чтобы привлечь внимание к:

коррупции в ГАСИ;

бездеятельности министра Минрегиона Алексея Чернышова;

выдачи разрешительных документов с нарушением государственных строительных норм и градостроительного законодательства;

бездействию и игнорированию работниками Минрегиона и ГАСИ законодательства Украины относительно обращения граждан.

Бессрочная акция начнется 1 декабря в 12:00 по адресу ул. Большая Житомирская, 9.

Требования участников акции:

Отчет министра Минрегиона Алексея Чернышова перед обществом с объяснением причин сохранения коррупции в неликвидированной ГАСИ; безответственности за самовольные, незаконные и самопроизвольные застройки; безнаказанности виновных за отсутствие и нарушение градостроительной документации регионального уровня и Генплана столицы Украины и всех областных центров.

Реформирование (реорганизация) Министерства развития общин и территорий в обновленное Министерство строительства, архитектуры, благоустройства территорий и ЖКХ с соответствующими Департаментами и Директоратами по направлениям градостроительной политики.

Создание Общественного совета Минрегиона из представителей профессионального общественного актива и немедленного наведения порядка в сфере градостроительства на законодательном уровне.

Освобождение от Минрегиона фигурантки уголовного дела Ирины Король и всех вновь назначенных должностных лиц самопровозглашенных Кабмином структур: Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы.

Наказание ответственных лиц за уничтожение государственного надзора и контроля в строительстве и главных инспекторов строительного надзора, подписи которых стоят на разрешениях, выданных с нарушением государственных строительных норм и законодательства.

Отмена сертификатов исполнителей (архитекторов) и экспертов, которые проектировали и оказывали экспертные отчеты на объекты градостроительства.

Провозглашение моратория на выдачу документов разрешительного характера и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений до принятия соответствующих законов Украины в части реформы ГАСИ.

Контактное лицо:

Кандидат наук госуправления,

Член-корреспондент Украинской академии архитектуры,

сертифицированный архитектор-градостроитель

В.Ю. Глеба

моб. тел. +380 (67) 135 03 20

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Автор: УНИАН