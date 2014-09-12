В Киеве состоится XIV съезд всеукраинского политического объединения "Украина - единая страна"

14 сентября в 11:00 в малом зале Национального дворца «Украина» состоится XIV съезд Всеукраинского политического объединения «УКРАИНА - ЕДИНАЯ СТРАНА». Основатель общественного движения «Единая страна» - Даниил Яневский, заслуженный журналист Украины, доктор исторических наук. Лидер политической партии «Украина - Единая страна» - Максим Музыка, активист, волонтер, участник АТО, основатель общественных организаций «Народный Надзор» и «Народный Тыл». Также в список членов партии вошли общественные деятели, юристы, экономисты, представители культуры и спорта, лидеры движения волонтеров. Аккредитация: office@yedynakraina.ua, +38 050 418 18 02

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