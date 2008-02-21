Кто помогает Ющенко и Тимошенко договариваться в России?

Мнение

Пока премьер-министр и Президент Украины борются в Москве за лавры главного газового миротворца, в «Нафтогазе Украины» уже подсчитывают гешефты тем, кто помогает руководителям государства в этом важнейшем для них вопросе.

Статус главного газового партнера Москвы принесет победителю не только контроль над колоссальными денежными потоками, но и знаки поддержки российских товарищей. Украинские политологи сходятся в мнении: и Виктор Ющенко, и Юлия Тимошенко сегодня опираются на поддержку населения на западе и в центре Украины. Тот же из них, кто раньше и лучше договорится с Москвой, сможет рассчитывать на поддержку электората на густонаселенном юго-востоке страны.

А значит, сорвет главный джек-пот большой игры – кресло президента Украины.

Когда ставки так высоки, ключевое значение приобретают надежность контактов в Москве, и люди, способные их обеспечить. Давайте взглянем на этих людей.

С группой поддержки Виктора Ющенко все достаточно ясно – в ее состав входят главным образом официальные лица. В преддверии поездки Президент отправил в Москву секретаря СНБО Раису Богатыреву. Согласование официальных визитов Ющенко и его программы ведет МИД в лице Владимира Огрызко.

В неформальной команде Президента – совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута, который с личным посланием Ющенко 18 февраля посетил Ашхабад и был принят туркменским Президентом Бердымухамедовым. Не нужно быть провидцем, чтобы утверждать – накануне повторной поездки Ющенко в Москву Тарута обсуждал в Ашхабаде прямые поставки в Украину туркменского газа. Выполнял Тарута аналогичную миссию и в Ташкенте, где совладелец ИСД состоит в наблюдательном совете Узнафтогаза и вхож к руководству Узбекистана. Судя по отсутствию победных реляций, конкретных контрактов Тарута не привез, но попытка – налицо.

Небезосновательными выглядят и слухи о сближении нынешней власти с Дмитрием Фирташем. Виктор Ющенко – единственный человек, у которого Фирташ может искать защиты от Тимошенко. Ведь Фирташ может вспомнить об оказанной им услуге. В начале 2006 года «РосУкрЭнерго» стала той ширмой, которая позволила и Путину, и Ющенко объявить себя победителями «газовой войны». Путин тогда объявил, что Россия будет продавать газ Украине по 230 долларов, а Ющенко – что Украина будет покупать его по 95. Благодаря Фирташу и то, и другое, оказалось возможным.

У Тимошенко с контактами в Москве все гораздо сложнее. Официальными представителями премьера в газпромовских и политических кругах выступают соответственно Олег Дубина и Григорий Немыря. Но оба – люди в Москве новые, без репутации, статуса друзей России и налаженных связей. Этим особам просто не под силу организовать встречу Тимошенко с Путиным. Значит, есть кто-то еще.

Коммуникатором Юлии Владимировны с Россией (по крайней мере, по линии российского МИД и официальным каналам правительства) выступает Виктор Черномырдин. Старая любовь, как известно, не ржавеет – а с Тимошенко Черномырдина связывают старые газовые дела. Именно с Виктором Степановичем договаривался в свое время Павел Иванович о поставке российского газа не государственным структурам Украины, а частным трейдерам. Именно Черномырдин в свое время обеспечил ЕЭСУ возможность поставлять товары российскому Минобороны в счет оплаты за газ. И лично Виктору Степановичу подчинялся бывший руководитель Газпрома Рэм Вяхирев, подпись которого скрепляла контракты газопоставок с ЕЭСУ, «Интергазом» и «Итерой» в 90-ые годы.

Поговаривают, что и разыскиваемый украинскими правоохранителями Игорь Бакай также имеет определенное отношение к налаживанию газовых связей Украины с Россией. Этот бывший руководитель «Интрегаза», «Нафтогаза Украины», и ДУСи, эмигрировал в Россию весной 2005 года и получил гражданство РФ по сокращенной процедуре. На вопрос о том, чем Бакай занят в России, в последнем интервью украинским СМИ он сказал: «Газом». И хотя масштабы газовой деятельности Игоря Михайловича на современном этапе неизвестны широкой общественности, доступ к нужным людям в Газпроме и Кремле она обеспечивает. Без этих предпосылок сколь-нибудь серьезный газовый бизнес в России сегодня попросту невозможен.

О серьезном отношении Тимошенко к возможностям Бакая говорит хотя бы тот факт, что его бывший заместитель по «Интергазу» и Нафтогазу Украины Игорь Диденко назначен первым зампредом украинской нефтегазовой монополии. Симптоматично, что в Нафтогазе Диденко курирует вопросы закупки газа – т.е. переговоры с Газпромом, и, по роду службы, летает в Москву минимум раз в неделю. Не это ли обеспечивает неофициальную коммуникацию украинского правительства с Бакаем?

Список московских симпатиков Тимошенко был бы не полным без президента группы компаний «Итера» Игоря Макарова. И хотя пик его влияния также остался в периоде Вяхирева–Черномырдина, отношения Макарова с Газпромом, а следовательно – и Кремлем, в последние годы несколько потеплели. Не будь Макаров в игре, он вряд ли стал бы летать в Туркменистан за компанию с Сергеем Тарутой, и тем более подвозить в Киев на личном самолете топ-менеджеров Нафтогаза.

Единственный вопрос, который остается невыясненным – чем Нафтогаз будет оплачивать работу «газовых помощников» двух украинских политиков.

Александр Сиренко