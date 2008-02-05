58-летняя женщина уже в третий раз падает в 7-метровый колодец

На Тернопольщине спасли 58-летнюю жительницу села Жолобы Кременецкого района, упавшую в 7-метровый колодец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, в этот раз женщину обнаружил сосед, который пришел по воду и услышал крики из глубины.

Спасать потерпевшую приехали крепкие работники Кременецкого райотдела МЧС, которые уже не первый раз приезжают к этой женщине, - потерпевшая падает в этот колодец уже в третий раз. Спасатели бросили веревку женщине, которая стояла по шею в воде. Со второй попытки они таки ее вытащили, хотя уже возле самого верха веревка, которой себя обвязала потерпевшая, едва не соскользнула. К счастью, спасатели успели подхватить женщину. Медики, которые приехали на место проишествия, видимых телесных повреждений у нее не обнаружили.