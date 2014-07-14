Пресс-конференция главы парламентского комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александры Кужель
09:43, 14 июля 2014Разное
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15 июля (вторник) 2014 года в 11:30 в пресс-центре ИА УНИАН состоится пресс-конференция главы парламентского комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики АЛЕКСАНДРЫ КУЖЕЛЬ.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Промежуточные итоги мониторинга фактов рейдерского захвата бизнеса и незаконного перераспределения прав собственности в период президентства Виктора Януковича.
Правовые шаги по законному возвращению прав собственности пострадавшим от рейдерских атак собственникам.
Действия украинской власти по предотвращению новой волны «рейдерских войн» в стране.
Ситуация в ряде резонансных хозяйственных споров в Киеве.
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