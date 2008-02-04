На шахте в Донецке без вести пропал горняк

В Донецке на шахте "Куйбышевская", где сегодня произошел пожар, остается неизвестной судьба одного горняка.

Об этом УНИАН сообщили в Территориальном управлении Госгорпромнадзора по Донецкой области.

Эту информацию также подтвердили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке. Горноспасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, в 8.45 на шахте "Куйбышевская" в Донецке произошел пожар. В момент возгорания в шахте находилось 108 человек.