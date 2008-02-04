На шахте в Донецке без вести пропал горняк
13:52, 04 февраля 2008Разное
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Идут аварийно-спасательные работы
В Донецке на шахте "Куйбышевская", где сегодня произошел пожар, остается неизвестной судьба одного горняка.
Об этом УНИАН сообщили в Территориальном управлении Госгорпромнадзора по Донецкой области.
Эту информацию также подтвердили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке. Горноспасатели продолжают аварийно-спасательные работы.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, в 8.45 на шахте "Куйбышевская" в Донецке произошел пожар. В момент возгорания в шахте находилось 108 человек.
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