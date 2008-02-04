Нашей таможне взяток довольно, а польские еще и зарплату требуют...

Польские таможенники, медленно приоткрывая восточную границу, требуют от премьера Туска увеличить зарплату. Предложенная добавка в 500 злотых (140 евро) их не прельстила , стражи границы требуют втрое большего вознаграждения и улучшения условий труда на украинской, белорусской и российской границах. Служба на этих постах для польских таможенников, можно подумать, является чем-то наподобие “экзила”, где год стажа должен идти за три.

Ознакомишься с такими требованиями и поневоле подумаешь - вот он, Европейский Союз и его ценности. Честные польские таможенники не в состоянии прокормить семью, а потому требуют от Варшавы достойной зарплаты. Дисциплинарный устав, кодекс чести и польские законы, подогнанные под лекала Брюсселя, запрещают им получать нелегальные доходы. Неужели в Речи Посполитой нет анекдотов о таможенниках и полисменах, которые знать не знают где та касса и зарплатная ведомость, лишь бы у них был свой дорожный знак и свой метр границы?

Иллюзии. Оff the record водители больших и малых грузовиков, которые вытянулись по обе стороны границы, расскажут Вам прямо противоположное. Взятки поляки брали и берут, и такса зависит от грузоподъемности. Несколько дней назад автор пересекал польско-украинскую границу в качестве пассажира "бусика", в который втиснули пару тонн конкурентоспособных на украинском рынке канцелярских принадлежностей. Господин офицер, просунув голову в салон, заметил, товар подлежит обложению пошлиной. Сотня мертвых американских президентов в паспорте его не утешила, как, впрочем, и вторая. "Замало, пане", - прозвучало от него. Границу мы пересекли за триста.

Цена прохождения через украинскую таможню - это отдельный разговор. Скажу лишь, что она, эта цена, выросла вдвое по сравнению с декабрем, со ссылкой на то, что операция "Контрабанда-стоп-2" усилила контроль, и самим контролерам нужно платить вдвое больше. Прямо как в 2005-ом.

Однако наши хотя бы не бастуют, требуя формального увеличения зарплаты.

Станислав Голубенко, Ягодин-Киев