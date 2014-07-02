В Киеве состоится Первый ежегодный фестиваль культур OUTLOOK World Culture Festival

10 июля 2014 года в 18:00 по адресу ул. Большая Житомирская, 2А, Ball-room гостиницы InterContinental Hotel Kyiv состоится Первый ежегодный фестиваль культур OUTLOOKWorld Culture Festival и официальное открытие интернет-издания о мире THEOUTLOOK.COM.UA.

THEOUTLOOK.COM.UA – это международное трехъязычное интернет-издание о мире и для мира, в котором освещаются культурные, дипломатические и социальные события разных уголков нашей планеты и Украины, как неотъемлемой его части.

OUTLOOK World Culture Festival – это первый международный фестиваль, представляющий культуры разных стран и традиции народов мира в Украине.

Программа вечера включает: торжественную церемонию открытия (выступление главного редактора THEOUTLOOK.COM.UA, Чрезвычайного и Полномочного посла и представителя государственных структур Украины); презентацию разных стран мира (видео-визитка, танцевальные и музыкальные номера, дегустация традиционных напитков и блюд); проведение мастер-классов народных ремесел. Также постоянно будет действовать выставка национальных костюмов мира, экспозиция картин и фотографий зарубежных деятелей искусства, дегустация кухонь народов мира.

Мероприятие проводится при поддержке Государственного предприятия «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств», с участием представителей дипломатического корпуса в Украине.

Заявки на участие в мероприятии с указанием Ваших данных (ФИО, контактный номер телефона и СМИ, которое Вы представляете) просим высылать до 9 июля 2014 года (до 12:00) по электронному адресу: mail@theoutlook.com.ua или обращаться по телефону: +380 50 469 65 96.