Французский яхтсмен установил мировой рекорд в кругосветном плавании (фото)

Новый мировой рекорд в кругосветном одиночном плавании установил французский яхтсмен Франсис ЖУАЙОН (Francis Joyon).

Как передает Еuronews, яхтсмен обогнул земной шар на тримаране за 57 дней, 13 часов, 34 минуты и 6 секунд - на две недели улучшив прежнее достижение британки Эллен МАКАРТУР. В 2005 году она прошла "кругосветку" за 72 дня, 22 часа и 54 минуты.

51-летний яхтсмен на своем девятитонном трехкорпусном судне IDEC длиной 29 метров начал путешествие из французского города Брест 23 ноября и завершил его в том же городе 20 января.

Маршрут проходил к югу от мыса Доброй Надежды (Африка) и мыса Луин (Австралия).

В ходе плавания Жуайон поставил некоторые более мелкие рекорды. Так, например, он пересек Индийский океан за девять дней и 12 часов, а Тихий - за десять дней и 14 часов.