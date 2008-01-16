Ученые нашли череп доисторической крысы, которая была размером с автомобиль (фото)

Череп огромной доисторической крысы, которая была размером с автомобиль, обнаружили палеонтологи в горных отложениях Уругвая. По их мнению, крыса жила 2-4 млн. лет назад, когда гигантские существа были распространены по всей Южной Америке.

Такая крыса весила около тонны и питалась в основном растительной пищей, пишет The Times. Она была настолько большой, что основную часть своей жизни проводила наполовину погрузившись в воду, как гиппопотам, чтобы снизить давление собственного веса.

Грызуна Josephoartigasia monesi нашли Андрес РИНДЕРКНЕХТ и Эрнест БЛАНКО. Ему дали прозвище Могучая Мышь и решили, что он был похож на капибару и пакарану – гораздо более мелких животных, обитающих в Южной Америке по сей день. Капибары – крупнейшие из ныне живущих грызунов, во взрослом состоянии они весят около 60 кг, вес пакаран – 15 кг. Обычная крыса весит около 300 граммов (полный текст на сайте InoPressa.ru).

Считается, что грызун Josephoartigasia monesi весил около тонны, а самые крупные экземпляры достигали 2,5 тонн – почти как гиппопотамы, вес которых – от 1,4 до 3,2 тонн.

По оценкам ученых, крыса достигала трех метров в длину и полутора - в высоту. У него были огромные передние зубы длиной более 30 см, причем 10 см торчали наружу.

Передние зубы привели ученых в замешательство, потому что они оказались гораздо крепче, чем необходимо животному, питающемуся только мягкой растительностью. Доктор Э.БЛАНКО предположил, что древние крысы могли использовать их, чтобы валить деревья, подобно бобрам, бороться с хищниками или сражаться с соперниками.

Грызун жил на Земле вместе с саблезубыми котами и гигантскими хищными птицами, не летавшими, но бегом преследовавшими добычу на ужасающей скорости. Массивное тело крыс делало их недоступными для птиц-убийц, но детеныши могли подвергаться опасности.

Практически неповрежденный череп очень порадовал палеонтологов, изучающих гигантских грызунов Южной Америки. До этого им приходилось довольствоваться лишь фрагментами костей.