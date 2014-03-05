8 месяцев в Sport Life – в подарок!
10:18, 05 марта 2014Разное
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Фитнес – лучший подарок!
А Sport Life – лучший фитнес!
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Только сейчас 8 месяцев занятий в Sport Life – бесплатно!
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- Может подарить духи?
- Банально! Лучший подарок – абонемент в бассейны Sport Life:
60 бассейнов 50 и 25 метров, детские и грудничковые бассейны
вода во всех бассейнах проходит 5 ступеней очистки, в т.ч. озонированием и ультрафиолетом
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- Может телефон или планшет?
- Плохая инвестиция! Лучше инвестировать в себя!
100 тренажерных залов по всей Украине
120 залов для занятий аэробикой, йогой, танцами
профессиональные тренеры высшей категории
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- Может украшение?
- Хватит! Не занимайся глупостями! Сделай настоящий подарок!
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Звони в Sport Life!
(044) 222 4 222
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