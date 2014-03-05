8 месяцев в Sport Life – в подарок!

10:18, 05 марта 2014
Разное
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Фитнес – лучший подарок!

А Sport Life  – лучший фитнес!

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Только сейчас 8 месяцев занятий в Sport Life – бесплатно!

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- Может подарить духи?

- Банально! Лучший подарок – абонемент в бассейны Sport Life:

60 бассейнов 50 и 25 метров, детские и грудничковые бассейны

вода во всех бассейнах проходит 5 ступеней очистки, в т.ч. озонированием и ультрафиолетом

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- Может телефон или планшет?

- Плохая инвестиция! Лучше инвестировать в себя!

100 тренажерных залов по всей Украине

120 залов для занятий аэробикой, йогой, танцами

профессиональные тренеры высшей категории

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- Может украшение?

- Хватит! Не занимайся глупостями! Сделай настоящий подарок!

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Звони в Sport Life

(044) 222 4 222

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