АНОНС

5 марта (среда) 2014 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«Российско-украинский конфликт: возможен ли победитель?»

Организатор – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Масштаб конфликта. Какие стороны в нем участвуют?

Расстановка сил и позиции игроков. Кто потенциальные политические и военные союзники России и Украины в этом конфликте?

Экономический аспект. Выдержит ли экономика России войну за Крым и Украину?

Общественные настроения в Крыму. Российское военное присутствие в Крыму глазами жителей полуострова. Чего ждут жители АР Крым от Москвы и Киева?

Возможные сценарии развития событий. Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации.

Участники круглого стола:

АЛЕКСАНДР ЩЕТИНИН – генеральный директор РИА «Новый Регион»

ДМИТРИЙ ТЫМЧУК - руководитель Центра военно-политических исследований

Юрий романенко – политический эксперт

ИГОРЬ УМАНСКИЙ – и.о. министра финансов Украины в 2009-2010 гг.

ЕВГЕНИЙ КУРМАШОВ – эксперт Института Горшенина

СЕРГЕЙ ЗГУРЕЦ – военный эксперт, директор информацинно-консалтинговой компании Defense Express

Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)