Круглый стол «Российско-украинский конфликт: возможен ли победитель?»
АНОНС
5 марта (среда) 2014 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«Российско-украинский конфликт: возможен ли победитель?»
Организатор – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Масштаб конфликта. Какие стороны в нем участвуют?
Расстановка сил и позиции игроков. Кто потенциальные политические и военные союзники России и Украины в этом конфликте?
Экономический аспект. Выдержит ли экономика России войну за Крым и Украину?
Общественные настроения в Крыму. Российское военное присутствие в Крыму глазами жителей полуострова. Чего ждут жители АР Крым от Москвы и Киева?
Возможные сценарии развития событий. Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации.
Участники круглого стола:
АЛЕКСАНДР ЩЕТИНИН – генеральный директор РИА «Новый Регион»
ДМИТРИЙ ТЫМЧУК - руководитель Центра военно-политических исследований
Юрий романенко – политический эксперт
ИГОРЬ УМАНСКИЙ – и.о. министра финансов Украины в 2009-2010 гг.
ЕВГЕНИЙ КУРМАШОВ – эксперт Института Горшенина
СЕРГЕЙ ЗГУРЕЦ – военный эксперт, директор информацинно-консалтинговой компании Defense Express
Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)