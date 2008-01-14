Ахметов на открытии спорткомплекса ”Дельфин” (фоторепортаж)

В Донецке после реконструкции открыли спортивный комплекс «Дельфин» с 50-метровым бассейном.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, на торжественной церемонии присутствовали президент НОК, Олимпийский чемпион Сергей БУБКА, председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, народные депутаты Ринат АХМЕТОВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Владимир ЛАНДЫК и другие.

В спортивном комплексе, кроме 50-метрового бассейна, есть несколько спортивных залов. На базе бассейна планируется создать спортивную школу по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.

«Сейчас как никогда Украина нуждается в современных спортивных базах, стадионах, залах и аренах», – сказал С.БУБКА.

«Только что открытый бассейн станет центром развития водных видов спорта. Ведь здесь есть все условия для воспитания нового поколения чемпионов», – сказал президент НОК.

В рамках открытия спорткомплекса состоялись показательные выступления юных спортсменов и первые городские соревнования по плаванию.

Фото УНИАН