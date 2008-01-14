За один потерянный рубль государство должно отдать 1 доллар или 1 евро

Мнение

Люди, преимущественно пожилые и старые, безоговорочно и на “ура” восприняли инициативу правительства Тимошенко о выплате компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений. Можно понять спешку получить “хоть что-то” со стороны обманутых государством людей, которые уже на протяжении 17 лет не имеют возможности распорядиться своими деньгами. И не стоит “вешать” на правительство негативные моменты, вызванные этой инициативой. Практически все украинские государственники от начала независимости виноваты, что люди не верят государству и спешат забрать свое. Объясняя свою спешку от элементарного “а вдруг на всех денег не хватит” и вплоть до “а вдруг правительство сменят и лавочку прикроют”.

Но я сейчас хотела бы немного сбить пену торжества, поскольку не могу лишиться ощущения, что государство опять таки не то, чтобы обманывает, а скорее выдает желаемое за действительное. Или в желании сделать что-то хорошее как можно быстрее не замечает возможности сделать еще лучше.

Чего я не могу понять больше всего – почему на сегодня до сих пор не пересмотрен эквивалент восстановления сбережений граждан? Ведь прошло 10 лет с момента его установления и, на мой взгляд, именно этот вопрос нуждается в первостепенном пересмотре и коррекции. Напомню. Закон “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”, принятый в 1997 году, во-первых, установил, что “государство обязывается обеспечить сохранение и восстановление реальной стоимости сбережений граждан и гарантирует их компенсацию в установленном порядке” (ст. 2). А во-вторых, что “сбережения граждан... восстанавливаются в соотношении 1 рубль сбережений на 1,05 гривны по состоянию на 1 октября 1996 года” (ст. 3).

Так вот, для меня в нынешней ситуации как-то не согласовывается оба этих момента, поскольку в 2008 году восстановление сбережений в соотношении десятилетней давности никоим образом не свидетельствует о восстановлении их реальной стоимости.

Если взять такое привычное мерило как курс доллара, то картинка выходит печальная. Я уже не буду вспоминать, что при Союзе один бакс стоил 90 копеек. И если выходить из этого и устанавливать соотношение, исходя из курса доллара, то сейчас за 1 тысячу потерянных карбованцев должны давать по меньшей мере 5 тысяч гривен (в соответствии с сегодняшним курсом гривна/доллар). Считаем, что при Союзе на 1000 карбованцев условно можно было приобрести 1000 долларов.

Но вспомним уже времена независимой Украины. На момент принятия Закона о восстановлении сбережений, по данным Нацбанка, на 1 октября 1996 года официальный курс гривны к доллару составлял 1,76 грн. за 1 доллар. При установленном тогда соотношении “1 карбованец сбережений на 1,05 гривны” посчитайте, сколько долларов вы могли бы приобрести.

За 1000 гривен (полученных вместо обесцененных карбованцев) – десять лет тому назад можно было приобрести около 500 долларов.

Но прошло еще 10 лет и на дворе 2008 год. И сейчас за те же 1000 гривен можно приобрести лишь 200 долларов. То есть, сейчас людям выдача сбережений без пересмотра коэффициента восстановления, приводит к тому, что люди получат в пять раз меньше, чем должны получить.

Соответственно, посчитайте, сколько и какие товары можно было купить на эти деньги двадцать лет тому назад, десять лет тому назад и сейчас.

И что теперь? Как по мне, то норма закона о “восстановлении реальной стоимости сбережений” на сегодня будет соблюдена только при условии, если за 1 тысячу потерянных советских карбованцев будут давать по меньшей мере 5-7 тысяч украинских гривен. Иначе нет даже смысла говорить о какой-то справедливости. Если бы у меня был этот вклад, то я бы даже согласилась не снимать его с депозита 5 лет, но чтобы компенсацию мне провели именно в соотношении 1 к 5 или 1 к 7.

Ха, а между прочим. Определенные надежды на реальность соотношения “за 1 потерянный рубль – 1 доллар или и 1 евро“ подает еще и новация правительства выдавать вклады в валюте. Поэтому будет очень просто считать – потерял 1000 карбованцев – получай чистоганом 1000 евро или хотя бы 1000 долларов. Это было бы справедливо, или я ошибаюсь в расчетах?

P.S. Уже собиралась посылать свое творение в УНИАН, и прочитала, что бютовский депутат Николай Томенко где-то сказал, что правительство пересмотрит коэффициент восстановления сбережений.

Кстати, в этом контексте хочется вспомнить и оппозицию. Как никогда уместно со стороны оппозиционеров было бы не закидывать Тимошенко по поводу очередей в Сбербанке, а инициировать соответствующие законопроекты о пересмотре коэффициентов. Сказали бы: "Юлия Владимировна, а чего же Вы народу не хотите дать больше, давайте сделаем так и так...". Тогда и власть была бы проконтролирована, и для народа - польза. Или "регионалы" на всякий случай предусмотрительно помалкивают: а то вдруг они снова к власти вернутся – смогут ли они поддержать основанный процесс по возврату сбережений на должном уровне!..

Татьяна, г. Киев