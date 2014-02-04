АНОНС!

Вниманию журналистов!

05 февраля 2014 года в 11:00 часов с участием начальника Главного управления Миндоходов в м. Киеве Ирины Носачевой, начальника Киевской межрегиональной таможни Геннадия Романенко, Первого заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в м. Киеве Игоря Усика состоится встреча с представителями столичного бизнеса на тему "Актуальные вопросы ведения бизнеса".

Место проведения: г. Киев, ул. Шолуденко, 33/19, ГУ Миндоходов в г. Киеве, 11 этаж, конфенренц-зал.

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