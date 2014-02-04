Встреча с представителями столичного бизнеса на тему "Актуальные вопросы ведения бизнеса"
12:17, 04 февраля 2014Разное
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АНОНС!
Вниманию журналистов!
05 февраля 2014 года в 11:00 часов с участием начальника Главного управления Миндоходов в м. Киеве Ирины Носачевой, начальника Киевской межрегиональной таможни Геннадия Романенко, Первого заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в м. Киеве Игоря Усика состоится встреча с представителями столичного бизнеса на тему "Актуальные вопросы ведения бизнеса".
Место проведения: г. Киев, ул. Шолуденко, 33/19, ГУ Миндоходов в г. Киеве, 11 этаж, конфенренц-зал.
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