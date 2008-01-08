Подружку Джеймса Бонда сыграет украинка Ольга Куриленко (фото)

Украинская модель и актриса Ольга Куриленко сыграет Камиллу, подружку Джеймса Бонда в новом фильме о приключениях суперагента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на киностудию Columbia Pictures.

Ранее сообщалось, что продюсеры выбирают будущую исполнительницу Камиллы между 22-летней Джеммой Артертон (Gemma Arterton), до этого снявшейся в картине "Школа Святого Триниана" (St. Trinian`s) и 27-летней Ольгой, снимавшейся в фильмах “Хитмен”, “Змей”, “Париж, любовь моя”. Британская Daily mail уточняет, что Джемма Артертон всё же появится в картине - в роли Филдс, агента MI6.

Хотя новая, уже 22-я по счету картина о приключениях Бонда еще не получила официального названия, известно, что в картине роль суперагента сыграет британский киноактер Дэниел Крейг, уже сыграл знаменитого супершпиона в последней серии "бондианы" "Казино Рояль", а режиссером станет Марк Форстер (Marc Forster), снявший оскароносный "Бал монстров" и "Волшебную страну" ("Finding Neverland").

В картине также заняты Джуди Денч, которая исполнит роль M (босса Бонда в MI6), и Мэтью Амальрик (Mathieu Amarilic), который сыграет злодея.

Съемки картины начнутся в январе 2008 года.

Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске. В 17 лет получила предложение от парижского агентства моделей «Медисон». В ее активе более полутора десятка обложек журналов: Madam Figaro, Glamour, Iza, Elle. Работала лицом фирмы «Нивея» в Японии. Постоянно проживает в Париже, замужем за американским бизнесменом.