Бельгия лидирует по потреблению шампанского

Жители Бельгии потребляют на душу населения больше шампанского, чем граждане любой другой страны, сообщили местные СМИ.

По их информации, в 2006 году Бельгия импортировала 9,3 миллиона бутылок игристого вина. По итогам нынешнего года суммарный объем поставок может достигнуть рекордного показателя в 10 миллионов бутылок, притом что население Бельгии составляет лишь 10,3 миллиона.

По данным СМИ, во всем мире в текущем году производители шампанского продали 400 миллионов бутылок.

Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году, когда мировые продажи шампанского составили 327 миллионов бутылок.

Как отмечают эксперты, рост потребления шампанского в мире вызван, в частности, повышенным спросом на него в России и Китае.

РИА "Новости"