Hyundai врезался в «Волгу»: двое погибших, пятеро раненых (фото)

В Хмельницкой области вследствие столкновения двух легковых автомобилей погибли 2 человека, еще 5 травмированы.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 23 декабря вблизи поселка Вийтовцы Волочиского района на автотрассе Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка водитель легкового автомобиля „Hyundai” выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем „ГАЗ-24”.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте, один скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, еще 5 человек с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие, в которых 23 человека погибли и 179 -травмированы.