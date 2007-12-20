Волынский губернатор - «Настоящий друг детей»

Главу Волынской областной государственной администрации Николая РОМАНЮКА малыши наградили медалью «Настоящий друг детей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, сегодня по случаю Дня Святого Николая он побывал на детском празднике в Волынском областном специализированном доме ребенка. Он привез малышне сладкие подарки. Хозяева же в этот раз решили поблагодарить своих благотворителей не только стихотворным представлением с песнями и танцами, но и особенной медалью под названием "Настоящий друг детей" и памятной фотографией.

Во время встречи с педагогами председатель ОГА сообщил, что в ближайшее время на коллегии будет рассматриваться вопрос социальной защиты детей с особенными потребностями.

Волынский областной специализированный дом ребенка основан 63 года тому назад. В настоящее время здесь живут 44 воспитанника в возрасте от одного месяца до 4 лет, из них 10 - дети-инвалиды.

Праздник Николая состоялось и для детей, которые проживают в детских домах семейного типа и приемных семьях. В областном театре кукол Н.РОМАНЮК символически зажег огни на новогодней елке и поздравил юных зрителей с праздником. В целом на эту встречу было приглашено 280 человек из числа воспитанников, родителей и родственников детей 10 детских домов семейного типа и 34 приемных семей, которые функционируют на данное время в области. Глава облгосадминистрации поблагодарил родителей-воспитателей за выполнение ответственной миссии и отметил, что Президент обращает внимание именно на благосостояние таких семей. Н.РОМАНЮК пообещал, что местная власть также не будет оставлять их без поддержки.

Всем семьям во время празднования был вручен в подарок набор кастрюль, а каждый ребенок получил сладости.

По информации ОГА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ко дню Святого Николая прислал подарки для волынских детей из многодетных семей. Теплую одежду, игрушки и сладости получат маленькие жители Волыни в возрасте от 6 до 16 лет из семей, где воспитываются восемь и больше детей.