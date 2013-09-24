Ялтинское фиаско Путина и еврофактор Тимошенко

Украинская евроинтеграция – это окончательное и бесповоротное решение. Вот основной месседж, прозвучавший на прошлой неделе в Ялте от президента Януковича. И вызвавший очередной приступ истерии у нашего «братского» соседа – от высокопоставленных чиновников до эфиров российских СМИ. Маразм Кремля дошел уже до того, что Украине предрекли страшный крах в стиле «Титаника» и экономическую «эвтаназию». Последний раз наши «братья» в таких масштабах запускали агитационную машину зимой 2009-го года, когда едва не оставили без газа и Украину, и всю Европу.

В чем заключалась ключевая важность саммита Ялтинской европейской стратегии? Это, по сути, была последняя возможность для Киева публично «затормозить» евроинтеграционный процесс. Как надеялись в Кремле. Поскольку уже в конце октября Совет министров ЕС должен рассмотреть выполнение Украиной критериев «списка Фюле» - и принять принципиальное решение относительно подписания Ассоциации на Вильнюсском саммите.

Понимая важность Ялты, аккурат под мероприятие, прозвучало несколько ключевых посылов из Москвы. «Добрым полицейским» стал президент Путин, выступивший на Валдайском саммите с новой «миротворческой» инициативой: дескать, Украина намного больше выиграла бы, коль сначала вступила в Таможенный Союз, а уже потом – подписывала Ассоциацию.

«Злым полицейским» стал премьер-министр России Дмитрий Медведев, которому, наконец-то, разрешили грозно постучать кулаком по столу. Впервые со времен его президентства и «принуждения к миру» Грузии. По словам Медведева, говоря о возможности сотрудничества с ЕС и ТС, украинская власть пудрит мозги своему народу. В принципе, Медведеву – виднее. Они же с Путиным в этом настоящие профессионалы уже почти 13 лет.

Но дальше всех зашла российская Госдума, разродившаяся резолюцией о том, что Европа хочет втянуть Украину в сферу своих «неоимперских интересов». Как-то по Фрейду вышло.

Если добавить к этому еще продолжающуюся торговую войну (которую в России предпочитают называть «заботой о качестве импортной продукции питания»), то от Януковича в Ялте ожидали конкретный ответ на вопрос: с кем он? На что был такой ответ: Украина будет сотрудничать и с Европой, и с Таможенным союзом, если это соответствует ее национальным интересам. Но, на повестке – сначала подписание Ассоциации, а потом – формат работы с ТС.

Кстати, там же, в Ялте, Янукович напомнил, как пример сотрудничества с Россией, о меморандуме с ТС, подписанном весной. Тем самым наступив на «больную мозоль» Путину. Слишком уж не хотели в России подписывать этот документ, позволяющий Киеву присутствовать на заседаниях исполнительного органа ТС и изучить всю нормативную базу. Помогло только давление Казахстана, желающего получить потенциального союзника в ТС в лице Украины. Да и Лукашенко особой радости от единовластия России в ТС уже не испытывает. Недаром же белорусские правоохранительные органы проводят показательную войну против руководства «Уралкалия», собравшегося по-братски забрать у белорусов выход на мировые рынки. Не добавляет любви и начавшаяся недавно блокада Россией белорусской мясо-молочной продукции.

Потерпев фиаско в Ялте, Москва перешла к открытым угрозам. Премьер Медведев в понедельник пообещал: украинские производители, сразу после подписания Ассоциации, потеряют все преференции на рынках ТС. Жаль, не уточнил, какие именно. Поскольку вряд ли можно назвать блокаду украинских сыров, кондитерской продукции, лишение беспошлинных квот украинской трубной продукции, блокирование поставок газа из Туркменистана через российскую ГТС, продажу газа по самой высокой цене в Европе – «преференциями». Кстати, о партнерстве. Товарооборот между Украиной и Россией упал за первое полугодие 2013 года на 20% - наибольший показатель среди российских торговых партнеров.

В то же время и Киев не сидит на месте, выбивая у Москвы «козыри» из рук. Взять то же заполнение подземных хранилищ резервным газом, на которое требовался кредит России. Сейчас этот вопрос уже не стоит. В ПХГ закачают избыточный газ Фирташа. Плюс – до конца года в ПХГ будет закачан еще миллиард кубов газа из Германии.

А что же со своей стороны Европа? Как показал Ялтинский саммит, ЕС доволен ходом украинских евроинтеграционных реформ и боевым настроем Киева, сдерживающим натиск Кремля. Подтверждением почти решенного вопрос подписания Ассоциации стало заявление 23 сентября министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса: страны ЕС определили объем действия временного соглашения об Ассоциации – после ратификации Европарламентом. Это полностью Зона свободной торговли между Украиной и ЕС, а также – 50% политической части Соглашения. Полностью же Соглашение вступит в действие после ратификации всеми странами-членами ЕС.

Однако, как всегда, есть одно «но». Судьба Юлии Тимошенко. «Тайное оружие» Путина для срыва Ассоциации. И крайне неудобный вопрос для европейцев.

Нет, конечно, Кремль не проводит широкомасштабную акцию с требованием освободить Тимошенко. Это имело бы обратный эффект. Особенно – для Европы. В Москве действуют более тонко. И на дипломатическом уровне, и через лояльных западных экспертов и евродепутатов, и в СМИ – постоянно намекают Западу, что нельзя жить по «двойным стандартам». Мол, вы же требовали свободу Тимошенко как залог подписания Ассоциации – так добивайтесь.

Свою игру проводит и сама Тимошенко. Сначала она заявляла, что ее судьба не должна мешать подписанию Ассоциации. Потом дала обширное интервью, где упомянула – ей никто не предлагал ехать лечиться за границу. Руководитель миссии Европарламента Квасневский на саммите в Ялте наконец-то не выдержал и огласил позицию Европы: Тимошенко необходимо отправить на лечение.

Янукович в ответ говорит о том, что нет юридической возможности отправить Тимошенко на лечение (но это решаемо, если Европа официально предложит такой вариант), а также – что еще по двум уголовным делам необходимо закончить расследовать.

В итоге, выходит тупиковая ситуация. 15 октября миссия Квасневского-Кокса должна отчитаться в Европарламенте о решении вопроса Тимошенко. А компромисс пока не найден.

Однако, уже просочилась информация о том, что вопрос Тимошенко может быть отложен до 2014 года. А именно – на момент ратификации Ассоциации Европарламентом. Поскольку в Европе понимают два аспекта.

Первый – и Луценко, и бывшие министры обороны и экологии Иващенко и Филипчук – уже на свободе. Устами посла Украины в ЕС Елисеева украинская власть уже намекнула –дескать, разве освобождение троих из четырех – это ли не прогресс в отказе от избирательного правосудия?

Второй – оттолкнуть Украину, не подписав сейчас Ассоциацию и не дав украинцам надежду – будет крупной геополитической ошибкой Европы и ее публичным поражением перед Россией.

В общем, приоритеты – расставлены, задачи – поставлены. Осталось исполнять. Киеву, даже без вопроса Тимошенко, еще предстоит принять немало евроинтеграционных законов в октябре. А вот Россия, к сожалению, не умеет проигрывать. И нынешняя информационная истерика и экономический прессинг показывает истинную сущность «братской» страны, заставляя смотреть на Запад даже тех, кого нельзя назвать сторонником евроинтеграции. Просто, все ведь познается в сравнении…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»