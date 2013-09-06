Плохие дороги – мало тратим или много воруем?

В пятницу вечером премьер-министр Николай Азаров неожиданно взорвал информационное пространство простым своим изречением и выводом, написанным в Фейсбуке: у нас плохие дороги, потому, что мало на них тратим.

В частности, в Украине низкие акцизы на нефтепродукты по сравнению не только со странами Евросоюза, но и ближайшими странами-соседями — Россией и Белорусью. А это, мол, в свою очередь, формируют и низкие доходы фонда дорожного строительства.

Логика понятная — жалуетесь на плохие дороги? Тогда мы залезем в ваш карман.

А то, что в «Укравтодора» аппетиты не детские — давно известно. Как только асфальт весной растаял вместе со снегом, руководство ведомства заявило: на качественный ремонт и содержание дорог нужно 500 миллиарда гривень. Ну, просто космическая цифра!

Сообщили в «Укравтодоре», и сколько стоит один километр дороги. Как оказалось, почти 50 миллионов гривень. Скажите, кто верит, что себестоимость одного километра дороги у нас потянет на такую сумму?

Кстати, руководитель «Белавтодор» в недавнем интервью УНИАН четко заявил: у них строительство дорог почти в три раза дешевле, чем в Украине. И строят они по международным стандартам. Те, кто ездил по дорогам Беларуси, знают: их дороги с нашими не сравнить. Гораздо качественнее. И асфальт, как правило, весной не тает, хотя морозы у сябров и покрепче бывают.

Конечно, «верующие» в высокую стоимость украинского километра найдутся. Особенно, те, кто выигрывает соответствующие тендеры, зарегистрировав фирмы на учителей йоги с Кипра. Правда, этих «верующих» не так много — круг фирм-победителей весьма узок. Кстати, сам «Укравтодор», руководство которого так печется о нехватке финансовых ресурсов на строительство, очень редко выигрывает тендеры на освоение дорожных денег. В основном, счастливчиками оказываются весьма странные фирмы и фирмочки, принадлежащие напрямую или опосредственно руководителям (настоящим и бывшим) от дорожной отрасли.

Ну, и вправду – не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: именно таким образом едва не половина выделяемых из бюджета денег на ремонт или строительство новых дорог банально воруется.

Ну, если не половина, то треть – точно. Вот бы и озаботиться этим премьеру. Дать поручение прокурору вернуть украденное. Ан-нет. Гораздо проще требовать повышения акцизов, сравнивать с Европой, мол, акциз на бензин у нас составляет 198 евро за тонну, в то время как в европейских странах – 550-900 евро за тонну.

Впрочем, иногда случаются чудеса, и прокуроры, без указаний сверху, выявляют крупицы расточительства и воровства бюджетных денег, предназначенных для ремонта или строительства дорог.

Так, недавно люди в погонах выявили нарушения в деятельности «Хмельницкого облавтодора» на 500 тысяч гривен при закупке технической соли. Житомирский автодор незаконно приобрел 740 тонн продуктов нефтепереработки, переплатив почти 600 тыс. грн. От Херсонского автодора прокуратура требует в суде отменить тендер на 6 млн грн. И так далее.

Мелочь? Безусловно. Но, при желании, накопать можно и на миллиарды, но ведь нельзя — там брат, сват и депутат.

Я уже не говорю о целесообразности выделения кровных бюджетных денег в столь непростое время для строительства дорог в некоторых направлениях. К примеру, дорога в Днепровско-Тетеривский заповедник, расположенный на севере Киевской области, уже мало чем отличается от автобана в аэропорт в «Борисполь». По крайней мере, в вопросах финансирования. На дорогу в заповедник уже потратили в 2012 году свыше 150 млн. грн, а на днях еще выдели еще 18 млн. грн.

О плохих дорогах недавно говорил и президент в интервью ведущим отечественным каналам. Глава государства знает проблему, правда, говорит, что дороги плохи от того, что годами не ремонтировались.

Не спорю — возможно, так и есть. Но, готов спорить с кем угодно и том, что, на те колоссальные суммы, которые в последние годы выделялись на дорожное хозяйство, можно было построить гораздо больше и качественнее.

Этой весной у власти был выбор: прекратить воровать и начать строить или продолжать заниматься распилом бюджетных денег, кое-как латая дороги. Судя по всему, чиновники пока склоняются ко второму варианту.