Шумахер сел за руль такси, чтобы успеть на самолет

В минувшую субботу семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер был вынужден сесть за руль такси, чтобы успеть на самолет. Таксист был шокирован необычной просьбой гонщика, однако согласился передать управление автомобилем знаменитому пилоту, сообщило во вторник AFP

38-летний Шумахер прилетел в субботу в Кобург (Бавария) и взял такси до деревни Гехуэльц в тридцати километрах от города, чтобы забрать нового домашнего питомца - щенка породы австралийский шепард по кличке Эд. На обратном пути в аэропорт Шумахер с женой и двумя детьми поняли, что рискуют опоздать на самолет. Тогда бывший пилот "Формулы-1" вежливо попросил водителя такси Тунсера Илмаза разрешения сесть за руль.

"Находиться на пассажирском сиденье само по себе было странно для меня, но то, что машину вел Шумахер, было просто потрясающе", - сообщил Илмаз корреспонденту Muenchner Abendzeitung. "Он мчался на полной скорости, проходя все повороты самым невероятным образом". Илмаз был вознагражден за это необычное путешествие - к полагавшимся 60 евро он получил еще 100.

Представитель Шумахера Сабин Кем (Sabine Kehm) впоследствии подтвердила слова таксиста.

Знаменитый немецкий гонщик, живущий ныне в Швейцарии, завершил свою карьеру в "Формуле-1" в 2006 году. Несмотря на то, что он принял участие в прошедших недавно тестовых заездах вместе со своей бывшей командой, Ferrari, Шумахер подтвердил, что не собирается возвращаться в Королевские гонки.

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