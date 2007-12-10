В авиакатастрофе под Киевом погиб 49-летний бизнесмен с женой (фоторепортаж)

9 декабря в 17 час. на расстоянии 2,5 км. от аэропорта "Жуляны" произошла авиакатастрофа самолета "Beechcraft B9L", который осуществлял чартерный рейс из г. Градец-Кралове (Чехия) в г. Киев. Самолет распался на фрагменты и сгорел.

Из самолета изъяты тела 5 граждан Чехии.

По информации государственной авиационной администрации Украины, на борту находились 49-летний чешский бизнесмен с 45-летней женой, еще одна женщина 34-х лет и два пилота.

Тела погибших были изъяты вчера в 23.30 по решению работников транспортной прокуратуры и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено 335 человек и 69 единиц техники.

Самолет упал с высоты 2,5 километра. Воздушное судно принадлежало Чешской Республике, владелец – MINIB Ltd, тип судна - ВЕ С В, его вес - 4700 килограммов.

По словам министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО, диспетчеры аэропорта «Жуляны» дважды предупреждали командира самолета о его отклонении от курса .

По данным министра, видимость была до 30 метров, тогда как для посадки в Жулянах, она должна быть до 60 метров. В связи с этим, диспетчеры рекомендовали сделать еще один круг, чтобы зайти на посадку, или же использовать другой аэродром. «Диспетчеры своевременно сообщили об отклонении от курса. Причины, почему не было соответствующей реакции, выясняются», - отметил Н.Рудьковский.

В то же время он сказал, что о реальной причине авиакатастрофы можно будет узнать лишь после детального изучения места аварии, обломков лайнера, и тому подобное.

Он также сообщил, что на месте падения самолета работает специально созданная комиссия в рамках Государственной авиационной администрации Украины, которая будет информировать обо всех обстоятельствах катастрофы.

Фото Евгения Орловского/УНИАН