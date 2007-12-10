В лобовом столкновении Форда и Мерседеса пострадали 8 человек

Во Львовской области в результате столкновения грузового микроавтобуса с пассажирским пострадало 8 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 21.00 между селами Подгорное и Подберезцы Пустомитовского района. Водитель грузового микроавтобуса „Форд-Транзит” выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом „Мерседес-Бенц 412”, следовавшим по маршруту „Золочев - Львов” и перевозившим 20 человек.

Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы во Львовскую больницу скорой помощи.

***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 27 человек и 188 травмированы.