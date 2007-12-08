В Киеве свадебный кортеж столкнулся с маршруткой: 12 раненых

Сегодня в Киеве в результате столкновения свадебного кортежа с маршруткой номер 486 на проспекте Воссоединения пострадало 12 человек, из которых несколько госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве.

По информации ЦОС, ДТП произошло около 16:00. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд автомобиля свадебного кортежа на встречную полосу движения.

На месте происшествия работают следователи оперативной группы столичного главка милиции.