«Танцы со звездами»: причем здесь политика?

Мнение

На прошлых выходных любители проекта «Танцы со звездами. Лига Чемпионов» затаив дыхание следили за финальными соревнованиями. Интрига действительно была, потому что пары Мрочек-Пелипенко и Могилевская-Яма выглядели достойными соперниками, и напряжение не отпускало и зрителей и участников проекта до последнего момента. Мои дети и дети моих знакомых издевались над всеми имеющимися в квартире телефонами, отсылая непрерывно голоса за улыбающегося симпатичного молодого поляка. И даже наша бабушка, которая, как правило, считает до гривни свою пенсию, спрашивала, а как собственно это сделать – послать СМС. И все мы искренне радовались победе Марчина. Но. Мою лично радость испортила политика, которая была абсолютно неуместной на танцевальной площадке.

Что собственно делают политики на такого рода шоу? Ясно, деньги есть, покупают недешевые, очевидно, билеты или достают ВИП-приглашения и выглядывают из-за спин героев программы, бестолково пиарясь. Бог с ними, если не понимают, насколько они смешны в таком контексте!

А что делали на шоу «Танцы со звездами» жена Президента Украины и посол Республики Польши в Украине? Если бы они просто, как, например Порошенко в галстуке в горошек, улыбались в камеры, еще как-то можно было бы их не заметить. Но, выступив со своими политическими спичами, они отравили мне все впечатление от проекта и удовлетворение от победы пари-победительницы

И вот уже несколько дней весь Интернет гудит о «политической целесообразности успеха Мрочека» якобы в связи с Евро-2012 и о «патриотизме-непатриотизме жюри», и обсуждает тому подобные политические дурки.

Я не буду убеждать никого, что поляк Мрочек был лучше украинки Могилевской. Каждый сам сделал свой выбор и соответственно проголосовал. И гражданство владельца шарма и волшебной улыбки или ноги и характер владелицы супер театра на паркете здесь никакой роли не играют. Политически озабоченным развлекательные шоу вообще смотреть не стоит. Для этого есть телеканал «Рада», на котором, кстати, начался новый сезон сериалов.

К слову, для меня лично была неприемлемой гражданская позиция Могилевской во время Помаранчевой революции. Но когда она вышла на паркет в Танцах-1, танцевала от души и очень добросовестно относилась к своему участию в проекте, вся наша семья это оценила – мы каждую субботу отсылали голоса за пару номер восемь. И вместе болели бы за нее, аплодировали, когда Могилевская-Яма появились в «Лиге чемпионов». Но Мрочек оказался достойным светлым соперником, Пелипенко милая и ему под стать, настроение было танцевальным. Уж если развлечение, то развлечение! Причем политика к шоу?!

Я и сегодня повторю все добрые слова о танце Могилевской. Надеюсь, мы никогда не будем разговаривать с ней о политике, а я и дальше с удовольствием буду смотреть на нее с Ямой. Но у меня с ними же не императивный мандат!

Беда в том, что наше общество слишком заполитизировано. Политики, пусть, они уже привыкли, что у них под куполом постоянные шоу, развлечения и балаган. Пусть им будет. Но зачем допускать политику в шоу?

Своим участием, именно УЧАСТИЕМ, в финале развлекательного проекта жена Президента Украины и посол Республики Польши в Украине поставили под сомнение чистоту жанра телешоу, которое было сделано действительно высококлассным, его обособленность от политики, в конечном итоге, результаты.

Вспоминается, как Верка Сердючка в образе Андрея Данилко выступала после почти победы на Евровиденье в политической программе, которая претендует на звание уважаемой, и перед политиками отчитывалась о «Раша-лаша», своей патриотичности-непатриотичности, суржике и т.д. А политики вполне всерьез, аж на пену исходили, высказывая собственные мнения и спорили по поводу шоу Сердючки.

И вот сегодня в Украину с официальным визитом к Президенту Украины приехал Президент Польши. Боже, дай ума спичрайтерам нашего Президента не вставить в его речь фамилию Мрочека и ЕВРО-2012! Не портите Марчину актерскую карьеру и не смешите Украиной мир.

Для «лиги чемпионов» украинской политики достаточно отличия Потебенько, грамоты Кивалову и ордена Колесникову.

Елена Бондаренко, г. Киев