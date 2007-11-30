Киев радикально решит проблему пробок

В декабре 2012 года в Киеве планируется завершить строительство автотоннеля через р. Днепр от площади Победы до станции метро “Левобережная”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в решении Киевсовета о программе строительства и реконструкции дорожно-транспортных объектов столицы.

Согласно документу, начать строительные работы планируется в мае 2009 г.

Сметная стоимость строительства составляет около 2,5 млрд. гривен.

Кроме того, программой предусмотрено провести и реконструкцию проспекта Победы со строительством двухуровневых транспортных развязок с прилегающими улицами. Это на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта (сметная стоимость составляет 28,4 млн. грн., сроки выполнения работ – январь 2010 - декабрь 2011 г.); пр. Победы и ул. Гетмана (соответственно 150 млн. грн., январь 2008 – декабрь 2010 г.). Реконструкцию просп. Победы запланировано начать уже в январе следующего года и завершить в декабре 2011. Ее сметная стоимость составляет 1,35 млрд. гривен.

Еще один тоннель, длиной 2,5 км. планируется построить от Подольского моста под улицей Фрунзе до ул. Чорновила. Работы предусмотрено начать в январе 2010 года и завершить в декабре 2011 г. Стоимость строительства составляет 351 млн. грн.