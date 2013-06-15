Ко Дню медика, или как я у Попова талон на УЗИ просил

«Александр Павлович, а можете мне помочь с выдачей талончика на УЗИ для ребенка?» - этим вопросом я застал врасплох главу Киевгорадминистрации Александра Попова, который в четверг утром посетил Центральную районную поликлинику Оболонского района в связи с созданием кабинета лучевой диагностики (оснащенного оборудованием для магнитно-резонансной томографии). «А почему обращаетесь с этим вопросом ко мне?» - удивился тот и посмотрел на главврача района. Нестандартная ситуация заставила умолкнуть и остальных чиновников, присутствовавших на мероприятии.

«Дело в том, что пройти УЗИ можно только по талону. Получить талон можно только в один день — пятницу. Две пятницы подряд жена просидела под дверью руководства поликлиники, но так ей и не выдали. Сначала сказали, что талончиков не привезли, а потом, что раздали, хотя, не понятно кому, и как. А, в конце концов, главврач поликлиники вечером посоветовал обратился за талоном к министру здравоохранения», - объяснил я. Чиновники-врачи тут же засуетились. Главврач сказала, что никакой проблемы нет и все можно решить.

«Обязательно доложите мне», - подытожил наш разговор столичный градоначальник.

…В то утро я стал главным действующим персонажем. Еще не успел уехать Попов, как глава Оболонского района подошел ко мне и сказал, что какой-то мелкий чиновник своими действиями перечеркивает все хорошие начинания в районе. Что местная власть делает очень много для медицинского и социального обслуживания киевлян. В частности, построен суперсовременный бассейн для детей. Как этот бассейн поможет моему ребенку пройти УЗИ, впрочем, не объяснили. Но виновных обещали найти и тяжко покарать.

А уж после того, как уехал Попов, допрос с пристрастием мне устроили главный врач района и начмед детских поликлиник. Правда, обе достаточно симпатичные и ухоженные женщины интересовались не фабулой конфликта. Больше всего их интересовало, почему я вдруг решил сделать ребенку УЗИ и было ли у меня направление от врача.

Пришлось подробно все рассказать, объясняя чиновницам от медицины практическую сущность покращення в области здравоохранения, которое должна была бы обеспечить пресловутая медицинской реформа. В частности, я просветил докторских начальниц о том, что сегодня для детей более или менее доступен лишь участковый врач. К остальным — попасть можно только по талону или предварительно записавшись в журнале. Сделать запись или получить тот же талон можно только один раз в неделю — в пятницу. И только утром. И потом — какой смыл идти к врачу, не имея на руках результатов УЗИ.

Затем мне пришлось подробно рассказывать, кто меня направлял и были ли у меня основания для проведения УЗИ для ребенка. Получив исчерпывающие ответы, главврач района вдруг громко воскликнула: «А почему же Вы ко мне не пришли?!». Шах и мат. Интересно, теперь всем нуждающимся в меддиагностике нужно идти к главврачам своих районов?..

Безусловно, после того, как на мои, в общем-то, достаточно типичные проблемы, обратил внимание сам Попов, история закончилась прогнозируемо — мне позвонили и назначили время на УЗИ. Но ведь вопросы остались. Система продолжает работать по старым правилам — на дверях кабинета УЗИ в поликлинике по-прежнему висит табличка: вход только по талонам. Кто и кому их выдает — я так и не узнал. Нет ответа на вопрос, если «талон» - такой важный документ — то почему не ведется их учет? Почему выдача талонов не записывается в журнал с занесением паспортных данных?

Кстати, талонная система действует не только в детской поликлинике.

Это страшное зрелище — когда образовавшаяся еще с 6 часов утра толпа, в момент открытия поликлиники с криками и стонами врывается в помещение. И все – ради получения того же злополучного «талона», выдачу которых никто не контролирует...

Впрочем, чего об этом рассказывать. Вряд ли найдется в Украине человек, который на себе не испытал все «прелести» отечественной медицины. Подробно описывая «талонную» историю, я хочу лишь подчеркнуть — получение украинцами медицинских услуг уже смело можно приравнивать к роскоши. Я уже не говорю о более сложной диагностике — компьютерной. Здесь сотней гривен не обойдешься. Даже официальные расценки в городском диагностическом центре колеблются от 500 и выше гривен. А если кому-то, не дай Бог, приходиться ложиться под нож — то счет и вовсе идет на десятки и сотни тысяч гривен.

Вопрос: что делать тем, у кого таких денег нет? Кстати, открывая новый центр компьютерной томографии, Александр Попов так мне и не ответил, сколько будет стоить диагностика. Доктора клялись, что все будет бесплатно. Но вериться в это с трудом. То есть. Может, оно, конечно, и будет бесплатно – по талонам. А вот талонов-то тех самых – шиш!

Понять врачей в их нежелании надрываться ради выполнения клятвы Гиппократа 24 часа в сутки 7 дней в неделю тоже можно. Их труд государство финансирует по остаточному принципу, предпочитая сорить деньгами на футбольные чемпионаты и концерты по случаю второстепенных праздников. Вот и выживают «люди в белых халатах», как могут — кто-то получает копеечку за проведение в нужном направлении тендера, кто-то – за разрешение использовать сомнительное лекарство. Некоторые предпочитают работать на двух или трех работах, ну, а большинство надеется исключительно на «благодарность» пациента. Впрочем, зачастую, - вполне заслуженно.

Хотелось бы, чтобы в это воскресенье, подымая бокалы в свой профессиональный праздник, Вы, товарищи врачи, желали друг другу не только здоровья, счастья и побольше «благодарных пациентов», но и помнили: у нас государство многим недоплачивает, не только вам. Что же касается ответственности, сердечности и человечности, то эти качества не помешают нам всем. Ведь выживать-то всем надо.

Николай Бабич