Во Львове начинается международный чемпионат по "Мафии"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, семьдесят наиболее рейтинговых участников из Украины, России, Молдовы, Польши и Германии в течение двух дней будут соревноваться за звание сильнейшего игрока.

Президент Федерации интелектуально-ролевых игр Мафия (ФIIM) Эрнест Федоров рассказал: «Чемпионат Украины состоится уже во второй раз. Впервые мы проводили его в 2008 году. Также мы уже провели 6 чемпионатов мира по игре MAFIA. В этом году мы решили возобновить соревнование на уровне Украины. К этому есть большой интерес. Мы делаем акцент на украинских игроках. Украина среди стран СНГ – номер один в этой игре."

Федоров также проинформировал, что в каждом городе-миллионщике Украины есть профессиональный MAFIA-клуб, который входит в Федерацию интеллектуальной игры MAFIA. "Это спортивный, а не развлекательный вариант этой игры. Федерацией разработана система проведения чемпионатов, регламент соревнований разного уровня. Мы имеем авторские права на правила игры, которые сейчас называются «классический вариант игры в MAFIA», - отметил он.

Первый день MAFIA UKRAINIAN OPEN 2013 будет проходить за закрытыми дверями – и из семидесяти рейтинговых игроков в финал попадут только десять лучших.

Окончательного победителя определят финальные игры второго дня. Все игры финала будут транслироваться на мониторах.

«При помощи этой игры можно развиваться, совершенствоваться, преодолевать некоторую застенчивость. Ты тренируешься и выходишь в жизнь подготовленным и более раскованным, уверенным в себе человеком», - отметил рейтинговый игрок львовского клуба Мафии Максим Столярчук.

Справка УНИАН. Мафия — командная психологическая ролевая игра с детективным сюжетом, которая моделирует борьбу информированных друг о друге членов организованного меньшинства против неорганизованного большинства.