Великий «пшик»: оппозиция добровольно «сдает» Киев перед 2015-м?

Немецкий канцлер Бисмарк, ставший в XIX веке основателем единой Германии, сказал некогда примечательную фразу: «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». Похоже, украинская оппозиция в вопросе выборов киевского мэра с полным правом решила вылить на киевлян потоки лжи, равносильные сумме всех трех факторов Бисмарка. Добровольно капитулировав в Киеве перед властью в обмен на право оставаться «Официальной оппозицией Его Величества» до 2015 года. И даже после – за хорошее поведение.

«Сдавать» Киев оппозиция начала сразу после парламентских выборов 2012 года. На это указывали все тенденции. И в первую очередь – бесконечные игры вокруг единого кандидата. Коим все так не хотел становиться Кличко, уже примеряющий на боксерских перчатках серебряную медаль на выборах 2015 года. С соответствующими «бонусами» от власти. С другой стороны, свою игру вел Яценюк. Он то пытался избавиться от конкурента Кличко, отправив его в мэры, то пытался пролоббировать на пост единого кандидата Порошенко. В общем, шли обычные долгие и нудные кулуарные игры великих.

Но реально начинать мэрскую кампанию никто из борцов со «злочинной владой» не собирался. И позиции главы КГГА Попова достаточно сильны среди его базового электората, и финансово из оппозиции никто тратиться никто не хотел. Еще, как говорится, не «отбили» потраченное в 2012-м. А если бы еще единый кандидат потерпел поражение – то оппозиция могла поставить на себе крест. Посему оппозиционеры избрали тактику беганья «між краплинами». Мол, мы готовы идти на выборы, но власть нам мешает.

Со своей стороны, власти также особо не нужны выборы в столице. Город итак контролируется через КГГА. А мэрский статус без полномочий – это только некий символ временной поддержки киевлян для Попова, который вряд ли можно конвертировать в голоса в 2015-м. Да и тоже надо финансово вложиться в кампанию, что неохота.

Таким образом, власть и оппозиция, как это всегда бывает в Украине, нашли друг друга. И сошлись на том, что не до выборов сейчас в Киеве. Надо готовиться к глобальной битве за Банковую.

Дело оставалось за малым – оформить все красиво для «лопухов», гордо именуемого модным словом «электорат». Почетную миссию пиар-поддержки поручили оппозиционерам, как наибольшим «крикунам» о важности проведении выборов. Ну и самым заинтересованным персонам.

Сначала в начале апреля оппозиция помогла провалить постановление о проведение выборов в Киеве в июне. Потом «регионалы» обратились в Конституционный Суд с просьбой растолковать, а когда вообще необходимо проводить выборы в столице? Это стало формальным поводом два месяца валить все голосования в Раде за назначения выборов. Тем временем, оппозиция быстро убрала столичную тему из своих заявлений, в частности – на акциях «Вставай, Украина!». Тема единого кандидата перестала звучать в информпространстве. А 18 мая, во время кульминации так называемых протестных акций, в итоговой Декларации о киевских выборах не упоминалось ни слова.

Общественность даже начала потихоньку забывать, что оппозиция хотела какие-то выборы проводить. И вот тут, аккурат под начало летних отпусков, КС вынес решение: выборы мэра и Киевсовета должны пройти в октябре 2015 года. Вместе с очередными местными выборами.

Оппозиционеры для вида подняли небольшую шумиху. Мол, «злочинна влада» отбирает у киевлян их права. Попов – злостный узурпатор. Мы, мол, им устроим блокаду Киевсовета. Мы им то, мы им это. Мы сложим мандаты в Киевсовете. Правда, уже через пару дней оказалось, что УДАР никаких мандатов складывать не собирается. А будет героически на сессии ходить и…молча следить.

Потом и такую активность имитировать оппозиционерам надоело. Поэтому Яценюк, в окружении преданных фотографов, важно отправился вершить революцию с горсткой сторонников в Донецк, а Кличко –брать штурмом телефон, телеграф и Васильков.

Иными словами, оппозиция активно распиарила решение КС в выгодном для себя и власти свете. Внушая киевлянам главный месседж – как не печально, но выборов в столице до 2015 года не будет. А оппозиционеры так их хотели. Так хотели.

Ну что простой обыватель – он поверил. Тем более, оппозиция ведь говорит. Ведь не каждый украинец читает оригинал решения КС, где черным по белому написано: речь идет только об очередных выборах. И это касается только Киевсовета. Выборы же мэра должны быть внеочередными, поскольку Черновецкий досрочно сложил свои полномочия.

Оппозиция тщательно замалчивает этот важный момент. Иначе придется пояснять киевлянам, почему они не хотят избрать «своего» мэра хотя бы до октября 2015 года. Кстати, не скрывает возмущение таким поведением оппозиции Порошенко. Ведь Яценюк получил возможность быстро отказаться от взятых на себя обязательств. При том, что Порошенко немало помог при организации митингов Яценюка, чтобы тот не совсем выглядел вождем двух-трех «краснокожих».

Однако что удивляться поведению оппозиции. Или ее подобному отношению к собственным избирателями, выполнению предвыборных обещаний. Говоря словами того же Бисмарка, политика – искусство возможного. А в Украине – это «возможное» заключается в личных выгодах каждого конкретного оппозиционера. Народ же все «скушает». И забудет к 2015-му. Или не забудет?

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»