Европа на грани…

Нарастание противостояния на этнической и религиозной почве между коренными жителями и эмигрантами в странах Европы свидетельствует об опасном приближении европейского сообщества к массовым беспорядкам.

За прошедшую неделю в трех ключевых государствах ЕС - Франции, Великобритании и Швеции, произошли резонансные события, демонстрирующие формирование нового вызова самим основам старой доброй социальной и толерантной Европы. Это набирающий обороты конфликт между этническими европейцами и эмигрантскими общинами.

Во Франции, которая уже успела пережить не одну волну уличных противостояний, в том числе в пригородах Парижа, борьба приобрела новый, еще более трагичный оттенок. В знак протеста 78-летний французский публицист, теоретик движения «Новых правых» и ветеран войны в Алжире Доминик Веннер совершил показательное самоубийство возле алтаря Собора Парижской Богоматери на глазах у тысячной массы туристов. В оставленных письмах французский правый писатель отметил необходимость показательных символичных жестов для «пробуждения усыпленного сознания и оживления памяти европейцев об их истоках». Для этого Веннер принес себя в жертву у алтаря самого известного французского Собора, надеясь, что его соотечественники задумаются над будущим своей страны.

В Великобритании жестокое демонстративное убийство ветерана войны в Афганистане исламскими экстремистами в одном из районов Лондона вызвало острый резонанс в обществе и проявилось в новом всплеске насилия. В британской столице состоялся митинг нескольких сотен членов ультраправой организации «Лига обороны Англии», вступивших в столкновения с полицией. В графствах Кент и Эссекс были зафиксированы атаки на мечети с целью мести за убитого ветерана. В то же время, подчеркнутая демонстрация жестокости при убийстве британского военного в сочетании с политическими заявлениями убийц, позволяет предполагать тщательную подготовку и синхронный запуск этого события с другими описанными случаями в европейских столицах. В пользу этой версии служит и заявление главы Совета мусульман Великобритании Фаруха Мурада, отметившего, что экстремисты своим поступком навлекли позор на ислам. Британские мусульмане понимают опасность вовлечения в гражданское противостояние с использованием насилия и не желают становиться главным врагом в обществе.

В Швеции впервые за последнее время зафиксированы массовые беспорядки в пригородах Стокгольма. В результате в доныне спокойном и крайне толерантном шведском государстве запущен маховик противостояния в большинстве своем мусульманских иммигрантов с полицейскими и местными общинами. Мгновенное распространение насилия на некоторые другие шведские города свидетельствует о серьезности проблемы, которая уже не может быть проигнорирована властями и обществом. Вхождение в зону турбулентности Стокгольма, по сути, завершает распространение зоны иммигрантских беспорядков на все страны Европейского Союза.

Синхронность провокаций и беспорядков в ключевых европейских столицах позволяет предположить возможность их координации с одного центра. Целью в данном случае может выступать как дальнейшее ужесточение иммигрантского законодательства, так и обширное погружение Европы в войну местных общин с иммигрантами, что надолго выведет ЕС из числа мировых политических и экономических лидеров.

В национальных столицах стран Европы, равно как и Брюсселе, должны окончательно понять, что время игнорирования проблемы активной иммиграции в ЕС из слаборазвитых стран прошло. Существующая практика не способна интегрировать в современное европейское общество, в основе которого заложены принципы христианства, представителей традиционных культур Африки, Ближнего Востока и Азии. Иммигранты, вливаясь в социумы европейских стран, сохраняют свой образ жизни и мировоззрение, создавая отдельные анклавы внутри Европы и готовя демографическую почву для изменения культурного облика стран, их принявших.

Острота влияния религиозного и этнического фактора на дальнейшую судьбу ЕС ставит вопрос ребром: лидерам ключевых европейских государств необходимо выработать единый сбалансированный подход (в противном случае пострадает Шенгенское соглашение) к иммиграционной политике. Иначе Европейский Союз стремительно погружается во внутреннее противостояние иммигрантов и местных общин, христиан и мусульман, радикальных молодежных группировок и полиции. Вполне очевидно, что это станет ключевым аргументом для выведения Европы из нынешней глобальной игры за ресурсы и новые модели развития в 21 столетии. Архитекторам единой европейской финансовой и политической системы, ныне продвигающим проект бюджетного пакта стран ЕС и жесткого контроля их финансовых систем, следует остро отреагировать на приближение к тонкой грани дестабилизации. В таких условиях вместо единого европейского сообщества возникнет множество правых и ультраправых организаций и структур на национальном уровне как защитная реакция на происходящие беспорядки.

Украину от иммигрантской проблемы большинства стран ЕС пока спасает относительно невысокий уровень жизни (по сравнению с государствами Евросоюза), отсутствие значительной материальной поддержки иммигрантов, а также отсутствие лояльного законодательства в данной сфере. Украина не так часто выступает конечной целью для большинства искателей лучшей жизни, а является скорее транзитной базой для дальнейшего покорения Евросоюза. Тем не менее, нынешние европейские прецеденты противостояния иммигрантов и властей – это серьезный повод для оптимизации отечественной нормативной базы в сфере миграции, дабы устранить саму возможность возникновения подобных парижскому, лондонскому и стокгольмскому прецедентов в любых украинских городах.

Роман Рукомеда,

политический эксперт