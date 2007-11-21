Что должна затребовать Тимошенко в обмен на отказ от участия в выборах Президента?
В припадке эйфории некоторые политики упускают из виду возможные опасности, так сказать, гололед «золотой акции»… Сможет ли Ющенко победить на выборах без поддержки Тимошенко?.. Мнение ученого
Мнение
Намек судьбы по поводу того, что ты являешься счастливым обладателем «золотой акции», на многих действует наркотически: человек теряет связь с реальностью, не считается с очевидным и патологически верит в неосуществимое. Стоит ли удивляться, что далеко не каждому удается достойно выйти из передряг, уготованных им злополучной «золотой акцией».
По результатам нынешних парламентских выборов миссию баловня судьбы и обладателя «золотой акции» начали на себя примерять некоторые представители нашеукраинского закулисья. Народ воспринял это явно настороженно – дескать, зачем это им: они ведь и так в полном шоколаде – вне зависимости от результатов выборов, все равно получают 50% исполнительной власти.
Но для определенного типа политиков власти никогда не бывает достаточно. Почему бы, например, кроме половины Кабмина вдобавок не оттяпать себе МВД, а заодно и все губернаторские должности?
В припадке нездоровой эйфории некоторые нашеукраинцы упускают из виду возможные опасности, так сказать, гололед «золото акции». К примеру, явно переоценивается авторитет Президента, а потому и делаются неверные выводы из моделируемых ситуаций. В частности, предполагается, что любая инициатива Ющенко в вопросе формирования парламентско-правительственного большинства пройдет легко и просто. На самом же деле в случае крена главы государства в сторону коалиции с Партией регионов более правдоподобным представляется раскол НУ–НС. Причем раскол этот будет отнюдь не паритетным: могу предположить, что с Президентом останется не более четверти нардепов. Это, в свою очередь, может очень плохо отразиться на репутации Ющенко и на его политическом будущем.
Кстати, о будущем: ожидание президентских выборов внесло дополнительную лепту в неадекватность некоторой части окружения Ющенко. Эта часть рассматривает Тимошенко как основное препятствие на пути к его второй каденции. Но поскольку говорить вслух об этом не принято, то было решено переложить эту миссию на новоизбранного депутата Крилю, который проявил неслыханную «принципиальность»: дескать, проголосую только за ту кандидатуру премьера, которая публично открестится от своих президентских амбиций.
Стоит ли уточнять, что речь идет о Тимошенко.
Но почему она до сих пор на это не отреагировала? Возможно, полагает, что Криль ей не ровня, и реагировать на каждую подобную инициативу – просто несолидно. Но если «принципиальность» Криля вдруг обретет статус позиции Президента или хотя бы значительной части НУ–НС, то, думаю, Тимошенко обязана отреагировать. А именно – дать согласие не баллотироваться на должность Президента при симметричном условии: если ей будет гарантирована комфортное пребывание в должности премьер-министра. Если кто-то скажет, что это несправедливо, то, как говорил Остап Бендер, пусть первым бросит в меня камень.
Вторая причина странных поведенческих реакций некоторых представителей НУ–НС обусловлена пестрым симбиозом политической ревности, иррациональных обид и желания держать политического партнера в «черном теле».
Не удержусь от предостережения: если гололед «золотой акции» не посыпать песочком здравого смысла и политической ответственности, то можно с многочисленными переломами загреметь на больничную койку и оказаться вне игры надолго, если не навсегда.
Между прочим, основная проблема перспектив Ющенко лежит в несколько иной плоскости: полагаю, он не сможет победить на президентских выборах без активной поддержки Тимошенко. Она без него сможет, а он без нее – никак. То есть Виктору Андреевичу отнюдь не достаточно, чтобы Юлия Владимировна великодушно проигнорировала следующие президентские выборы, – ему крайне необходимо, чтобы она еще и поддержала его залпами со всех орудий, которые находятся в ее распоряжении. Так было в 2004 году, и только так Ющенко сможет победить в следующий раз.
Вадим Цехмистро, доктор политических наук, профессор