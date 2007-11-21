Что должна затребовать Тимошенко в обмен на отказ от участия в выборах Президента?

Мнение

Намек судьбы по поводу того, что ты являешься счастливым обладателем «золотой акции», на многих действует наркотически: человек теряет связь с реальностью, не считается с очевидным и патологически верит в неосуществимое. Стоит ли удивляться, что далеко не каждому удается достойно выйти из передряг, уготованных им злополучной «золотой акцией».

По результатам нынешних парламентских выборов миссию баловня судьбы и обладателя «золотой акции» начали на себя примерять некоторые представители нашеукраинского закулисья. Народ воспринял это явно настороженно – дескать, зачем это им: они ведь и так в полном шоколаде – вне зависимости от результатов выборов, все равно получают 50% исполнительной власти.

Но для определенного типа политиков власти никогда не бывает достаточно. Почему бы, например, кроме половины Кабмина вдобавок не оттяпать себе МВД, а заодно и все губернаторские должности?

В припадке нездоровой эйфории некоторые нашеукраинцы упускают из виду возможные опасности, так сказать, гололед «золото акции». К примеру, явно переоценивается авторитет Президента, а потому и делаются неверные выводы из моделируемых ситуаций. В частности, предполагается, что любая инициатива Ющенко в вопросе формирования парламентско-правительственного большинства пройдет легко и просто. На самом же деле в случае крена главы государства в сторону коалиции с Партией регионов более правдоподобным представляется раскол НУ–НС. Причем раскол этот будет отнюдь не паритетным: могу предположить, что с Президентом останется не более четверти нардепов. Это, в свою очередь, может очень плохо отразиться на репутации Ющенко и на его политическом будущем.

Кстати, о будущем: ожидание президентских выборов внесло дополнительную лепту в неадекватность некоторой части окружения Ющенко. Эта часть рассматривает Тимошенко как основное препятствие на пути к его второй каденции. Но поскольку говорить вслух об этом не принято, то было решено переложить эту миссию на новоизбранного депутата Крилю, который проявил неслыханную «принципиальность»: дескать, проголосую только за ту кандидатуру премьера, которая публично открестится от своих президентских амбиций.

Стоит ли уточнять, что речь идет о Тимошенко.

Но почему она до сих пор на это не отреагировала? Возможно, полагает, что Криль ей не ровня, и реагировать на каждую подобную инициативу – просто несолидно. Но если «принципиальность» Криля вдруг обретет статус позиции Президента или хотя бы значительной части НУ–НС, то, думаю, Тимошенко обязана отреагировать. А именно – дать согласие не баллотироваться на должность Президента при симметричном условии: если ей будет гарантирована комфортное пребывание в должности премьер-министра. Если кто-то скажет, что это несправедливо, то, как говорил Остап Бендер, пусть первым бросит в меня камень.

Вторая причина странных поведенческих реакций некоторых представителей НУ–НС обусловлена пестрым симбиозом политической ревности, иррациональных обид и желания держать политического партнера в «черном теле».

Не удержусь от предостережения: если гололед «золотой акции» не посыпать песочком здравого смысла и политической ответственности, то можно с многочисленными переломами загреметь на больничную койку и оказаться вне игры надолго, если не навсегда.

Между прочим, основная проблема перспектив Ющенко лежит в несколько иной плоскости: полагаю, он не сможет победить на президентских выборах без активной поддержки Тимошенко. Она без него сможет, а он без нее – никак. То есть Виктору Андреевичу отнюдь не достаточно, чтобы Юлия Владимировна великодушно проигнорировала следующие президентские выборы, – ему крайне необходимо, чтобы она еще и поддержала его залпами со всех орудий, которые находятся в ее распоряжении. Так было в 2004 году, и только так Ющенко сможет победить в следующий раз.

Вадим Цехмистро, доктор политических наук, профессор