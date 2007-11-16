Как мнение депутата, обнародованное в УНИАН, показалось кому-то “чисто рекламным текстом”

Журналистская тусовка хорошо знает, кто и за что готов платить деньги на рынке всевозможных пиаров–антипиаров. Так же хорошо знает – кто из журналистов и кому продается... 14 ноября в “Украинской правде” (Блог Сергея Лещенко) была опубликована реплика, в которой автор вспоминает один из материалов, размещенный на сайте УНИАН в рубрике “Мнение”. Речь идет о новоизбранным народном депутате Анатолии Семиноге. (Журналист пишет, что Семинога обратился в УП с просьбой разместить свою статью, но условия, которые ему выставила редакция, депутата не устроили. Однако позже подобный материал вышел в УНИАН, однако журналист УП забыл указать, что вышел он в рубрике “Мнение”.)

Мы ничего не знаем об истории отношений господина Семиноги с указанным Интернет-изданием, о которой пишет автор и, конечно же, поддерживаем стремление журналиста отойти от так называемой “джинсы” (заказных материалов).

Только вот не понимаем, какое отношение рубрика “Мнение” на сайте УНИАН и размещенные в ней материалы имеют к рекламе? Если острый глаз автора заметил там что-то рекламное, то неплохо было бы услышать – в чем именно? В том, что названный депутат считает необходимым кого-то там из политиков привлечь к ответственности за их деятельность?

Журналистская тусовка хорошо знает, кто и за что готов платить деньги на рынке всевозможных пиаров–антипиаров. Так же хорошо знает – кто из журналистов и кому продается... Впрочем, не будем брать примера с автора и не прибегать ко всевозможным домыслам и намекам.

Правда, не понятно: ну, причем здесь Третьяков с Коломойским?! Причем здесь холдинг, в который входит УНИАН? Или “Газета по-киевски”, которая опубликовала подобное мнение Семиноги – за что здесь упрекать УНИАН, что такого “некрасивого” в этой “истории” автор увидел?

Каждый киевский журналист с опытом знает, что не существует в “Телекритике”, УНИАН, “Газете по-киевски” и других СМИ холдинга никаких централизованных механизмов распространения таких или любых других материалов. А представить, что названные акционеры дают какие-то указания относительно “мнения” Семиноги – ну, это, мягко говоря, как выражается наш Президент, не искренне...

История появления материала за подписью Семиноги такая. Он позвонил по телефону в УНИАН и спросил, может ли выразить свое мнение в одноименной рубрике сайта.

Мы ему сказали: пришлите его с вашей подписью, и мы решим – насколько оно интересно читателям. Решение было принято позитивное. А кому он там перешел дорогу – из политиков, бизнесменов, журналистов, – нам не известно. Если такие есть, то, пожалуйста, выражайтесь в рубрике “Мнение” – это абсолютно бесплатно! Платных блогов у нас нет.

Редакция сайта