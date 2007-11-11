В Азовском море разломился танкер с 4 тысячами тонн мазута

Сегодня утром южнее российского порта Кавказ в Краснодарском крае РФ разломился пополам танкер "Волгонефть-139", груженный 4 тысячами тонн мазута, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на представителя Минтранса России.

По словам источника агентства, в результате происшествия произошел разлив мазута. На борту танкера находились 13 членов команды. Как уточнил представитель министерства, они находятся на корме, которая осталась на плаву.

На месте аварии начались спасательные работы. По предварительным данным, танкер разломился из-за сильного шторма. Высота волн составляет 4 м, а скорость ветра достигает 22 метров в секунду.