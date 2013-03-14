На затонувшем в устье Дуная сухогрузе 4 тонны нефтепродуктов

Как пояснили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, загрязнение территориальных морских вод Украины произошло из-за попадания в них нефтепродуктов с судна «Николай Бауман». Площадь нефтяного пятна составляет более 840 тыс. кв. метров.

Судно, направлявшееся из Турции в порт Херсон с грузом гипса и оборудования, затонуло в районе Старостамбульского устья на расстоянии 5 км от нулевого километра в Черном море. В машинном отделении находилось 4 тонны горюче-смазочных материалов.

Также, согласно сообщению, в акватории Ренийского морского торгового порта, на Дунае, вдоль причала и вблизи борту судна «Тимекстрон-2» 11 марта обнаружено загрязнение вод нефтепродуктами. Размер загрязненной водной поверхности реки составляет около 800 метров.

В настоящее время, по требованию прокуратуры органами государственного контроля принимаются меры по установлению объемов нефтепродуктов, попавших в водную среду, расчета причиненного окружающей среде ущерба и привлечения виновных к ответственности. Также организованы меры по ликвидации последствий загрязнения.

Проведение досудебного расследования поручено следственному отделу линейного отдела на ст. Измаил УМВД на Одесской железной дороге. Процессуальное руководство по указанным производствам осуществляется группой прокуроров Дунайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере.

Дунайская прокуратура в Единый реестр досудебных расследований внесла сведения об уголовных правонарушениях по предварительной квалификации ч. 1 ст. 243 УК Украины (загрязнение моря) и по ч. 1 ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод).

Как сообщал УНИАН, 6 марта потерпел крушение сухогруз «Николай Бауман» (флаг Молдовы, порт приписки Джурджулешты) с экипажем на борту. Крушение произошло в районе Старостамбульского гирла Дуная. 11 членов экипажа удалось спасти.

В Ренийском районе Одесской области 11 марта с борта судна «Тимекстрон-2» произошел разлив нефтепродуктов. Сообщение о масляных пятнах поступило от диспетчера Ренийского порта.