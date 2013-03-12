Неизвестные разбили мемориальную доску Бандеры в Здолбунове (фото)
00:04, 12 марта 2013Разное
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Неизвестные разбили мемориальную доску лидеру ОУН Степану Бандере на доме районной поликлиники в Здолбунове.
Разбитая мемориальная доска Степану Бандере на здании районной поликлиники в г. Здолбунов (Ровенская обл.), 11 марта 2013 г. (все фото)
Часть самой доски, где изображен Бандера, разбита от удара тяжелым предметом, при этом неизвестные изобразили черной краской на стене поликлиники свастику.
7 марта работники поликлиники сообщили об инциденте в милицию. Оперативники прибыли на место вместе с работниками СБУ.
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Единственный в Ровенской области памятник Бандере, установленный в Здолбунове, не пострадал.
Мемориальная доска Бандере была установлена в Здолбунове в 2008 году.
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