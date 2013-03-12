Неизвестные разбили мемориальную доску Бандеры в Здолбунове (фото)

Часть самой доски, где изображен Бандера, разбита от удара тяжелым предметом, при этом неизвестные изобразили черной краской на стене поликлиники свастику.

7 марта работники поликлиники сообщили об инциденте в милицию. Оперативники прибыли на место вместе с работниками СБУ.

По теме: "Свобода" считает повреждение памятников Бандере и Шухевичу местью за Ленина

Единственный в Ровенской области памятник Бандере, установленный в Здолбунове, не пострадал.

Мемориальная доска Бандере была установлена в Здолбунове в 2008 году.