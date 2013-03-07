Женский профиль украинской власти

В Украине как-то не принято говорить об эффективных женщинах-политиках. Как бы не старались сторонники и сторонницы гендерного равенства, но политика и государственное управление остаются мужскими ремеслами, доступ к которым представительниц прекрасного пола зачастую ограничен. Однако это не означает, что украинские женщины готовы довольствоваться ролью секретарей и мелких клерков. Хотя наша страна не может похвастаться таким подбором женщин-министров, как был в последнем составе правительства Сильвио Берлускони, или женщиной-президентом, но присутствие прекрасного пола в КМ в прошлом году стало достаточно весомым.

Говорят, что уже несколько последних месяцев заседания Кабинета Министров проходят без «чиновничьего матерка», а правительственные старожилы и кабминовские новички соревнуются друг с другом в проявлении галантности по отношению к коллегам, представляющим прекрасный пол. Ведь женский голос в исполнительной власти в последнее время зазвучал намного сильнее.

В правительстве Азарова сегодня работают три женщины-министра, хотя в 2010-м году Николай Янович и Виктор Янукович доверили министерские портфели исключительно мужчинам. Раиса Богатырева год назад стала первой ласточкой, сумевшей внести изменения в двухлетнее функционирование «мужского клуба» высшего органа исполнительной власти. Раиса Васильевна курирует сферу здравоохранения, и ей приходится все чаще играть роль кариатиды под грузом многочисленных проблем в медицинской сфере. Скандал со смертоносными вакцинами, к производству которых якобы был причастен один из сыновей Раисы Васильевны – это еще цветочки, ягодками можно назвать лицензирование импортных лекарств и реформирование «скорой помощи», во многих регионах страны так и не сумевшей эффективно разделиться на экстренную и неотложную. Хватит ли у Богатыревой политического и управленческого опыта, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону? Пока кресло главы Минздрава является, пожалуй, самым горячим…

Неожиданным стало в свое время согласие лидера «Украины – вперед» Натальи Королевской на назначение министром социальной политики. Практически без паузы после масштабной избирательной кампании Наталья Юрьевна не побоялась войти в состав правительства, работу которого активно критиковала во время парламентских выборов. Ей предоставили возможность самой исправлять ошибки исполнительной власти, и Королевская приняла вызов. После весьма политизированного управления отраслью Сергеем Тигипко Королевской досталось непростое наследство, немало проблем, которые необходимо решать немедленно. В правительственных кулуарах самого социального министра часто сравнивают с Золушкой, справедливо отмечая объем работы, которую ей предстоит сделать в короткие сроки.

Министра Кабинета Министров (эта должность была восстановлена в декабре 2012-го) Елену Лукаш можно назвать доверенным лицом Виктора Януковича. С добрый десяток лет молодая юрист консультировала лидера Партии регионов и главу государства по правовым вопросам, не удивительно, что она пользуется его неограниченным доверием. Назначение Лукаш «диспетчером» решений правительства – свидетельство стремления Януковича не упускать в работе КМ даже деталей. Эксперты уверены, что Елена Леонидовна выполнит поставленную перед ней задачу максимально эффективно.

В любом случае, министров не назначают за красивые глаза и стройные фигуры, куда важнее их профессиональные качества, к которым, на сегодня, вопросов у президента и премьера нет. Не исключено, что в ближайшие годы мы вновь увидим женщину на посту украинского премьера, и, кто знает, не станет ли во главе правительства кто-то из сегодняшних дам-министров?..

Евгений Магда