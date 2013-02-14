Министерство предлагает классифицировать автобусы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на подготовленный и обнародованный проект приказа о внесении изменений в Порядок определения класса комфортности автобусов.

Согласно сообщению, проект приказа предполагает разделение автобусов по максимальной массе на две категории - М2 (не более 5 тонн) и М3 (более 5 тонн). Автобусы вместимостью до 22 пассажиров предлагается делить на два класса: А (предназначенные для пассажиров с сидячими и стоячими местами) и В (для перевозки только сидячих пассажиров). Автобусы вместимостью более 22 пассажиров предлагается делить на три класса: I (с конструкцией, позволяющей свободное перемещение пассажиров), II (с конструкцией, допускающей сидячие и не более двух стоячих мест), III (с конструкцией только для сидячих пассажиров).

В зависимости от особенностей конструкции Мининфраструктуры намерено классифицировать автобусы по протяженности маршрутов. «В частности, автобусы категории М2 класса А, М3 класса А и М3 класса І могут использоваться на городских и пригородных маршрутах, М2 класса В – на городских, пригородных и междугородних маршрутах до 150 км; М3 класса В и М3 класса ІІ – на городских, пригородных, междугородних и международных маршрутах», – сказано в сообщении.

Кроме того, согласно предлагаемой классификации, пересматривается способность автобусов к перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования в режимах экспресс-такси и маршрутных такси. В частности, разрешенный режим движения для автобусов класса А, В, ІІ – обычный, экспресс и маршрутное такси, класса І и ІІІ – обычный и экспресс.

Обозначения комфортности, согласно проекту приказа, предлагаются следующие: 4 звезды – высший класс, 1 звезда – низший класс. В автобусах высшего класса шаг кресел (расстояние между сидениями) должен быть не менее 83 см, сидения должны быть раздельными и оснащенными регулируемой подставкой для ног и предметным столиком, в салоне должен быть туалет с водным или химическим очищением, холодильник и телевизор.

Согласно проекту приказа, процедура классификации транспортных средств предполагает выдачу свидетельств соответствия параметрам комфортности. Классификация автобусов по комфортности является добровольной для производителей и перевозчиков. Проект приказа разработан с целью выполнения требований международной системы классификации автобусов IRU, Женевского соглашения от 1958 года и Правил ЕЭК ООН.