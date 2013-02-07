«Викимедиа Украина» инициирует фотоконкурс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОО «Викимедиа Украина», принять участие в конкурсе сможет каждый желающий. Для этого следует зарегистрироваться в Викихранилище – одном из сестринских проектов Википедии, – найти в перечне известные вам объекты, сфотографировать их (когда-либо) и загрузить фотографии на Викихранилище (в период с 15 апреля до 15 мая). Авторы самых лучших фотографий будут награждены ценными призами.

Объявление результатов и награждения победителей состоится 5 июня 2013 года - во Всемирный день охраны окружающей среды.

Оргкомитет уже начал работу над перечнем конкурсных объектов, который будет состоять из почти 8 тысяч позиций. До этого перечня будут включены заповедники, ландшафтные парки, заказники, памятники природы, заповедные урочища, ботанические, дендрологические, зоологические сады и парки, а также памятники садово-паркового искусства.

Исполнительный директор ОО «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич выразил мнение, что этот фотоконкурс должен привлечь внимание общества к проблемам сохранения природных ресурсов и богатств Украины, а сам конкурс, среди прочего, должен раскрыть потенциал «зеленого туризма» в Украине.

Как отметил координатор конкурса Евгений Букет, идея этого конкурса возникла после успешного проведения в сентябре 2012 года международного фотоконкурса «Вики любит памятники», целью которого является сбор фотографий памятников исторического и культурного наследия Украины.

Организаторы конкурса приглашают к сотрудничеству в организации конкурса Министерство экологии и природных ресурсов Украины, природоохранные организации, а также благотворителей и спонсоров для наполнения призового фонда конкурса.

*** Общественная организация «Викимедиа Украина» является региональным отделением Фонда Викимедиа, который поддерживает Интернет-энциклопедию Википедия, и реализует ряд собственных проектов, связанных с популяризацией и развитием Википедии, привлечением в нее новых знаний и новых редакторов.

«Вики любит памятники» – международный фотоконкурс, впервые проведенный в 2010 году в Нидерландах. В 2012 году в нем приняло участие 36 стран, среди которых Украина по количеству загруженных фотографий заняла 4-е место. В конце 2012 года увидел свет альбом лучших конкурсных фотографий из Украины.