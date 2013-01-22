В Тернопольской области фура с пробитым баком заблокировала международную трассу

Как сегодня сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел на автодороге Кременец-Тернополь вблизи села Горенка. Из-за неблагоприятных погодных условий водитель автомобиля МАN не справился с управлением, в результате чего тягач с прицепом снесло на обочину. При этом был пробит топливный бак, и дизтопливо из него стало вытекать на дорогу, следовательно, возникла опасность возгорания автомобиля и угроза для других участников дорожного движения.

Движение транспорта специально перекрывать не пришлось, поскольку дорога М-19 Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече была заблокирована самой фурой.

Прибыв на место ДТП, спасатели отделения Кременецкого подразделения службы гражданской защиты с помощью специального оборудования отбуксировали тягач с проезжей части, откачали топливо из поврежденного бака и провели мероприятия по предотвращению возгорания топлива, разлитого на проезжей части.