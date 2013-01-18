Почему провалилась «декриминализация Тимошенко»?

После очередного провала так называемой «декриминализации Тимошенко» есть смысл проанализировать, почему же разные оппозиционные силы в парламенте настолько не просто не хотят ее освобождения, но и даже не желают продемонстрировать свою политическую волю в отношении Тимошенко на свободе.

Информация на сайте парламента позволяет проанализировать фактические данные. Данные голосования 11 января 2013 года демонстрируют, что «единогласнее» всего голосовала… «Свобода». Почему людям Тягныбока это настолько интересно? С этим вопросом, конечно, надо разбираться. С учетом того, что депутаты Панькевич и Черняков впоследствии обратились в парламентский секретариат с заявлением засчитать их голос «за», можно сказать, что за декриминализацию статьи, по которой осуждена их идеологический противник, высказалась вся парламентская «Свобода».

Дальше - начинаются вопросы.

Самое распространенное заявление постфактум депутатов от "Батьківщини", тех, кто за декриминализацию не голосовал: «был в отпуске» и «техническая ошибка». Так заявили Виктор Швец, Александр Бригинец, Игорь Бриченко, Николай Катеринчук, Сергей Соболев. Но есть вопрос. Только Бригинец, Бриченко и Катеринчук обратились в парламентский секретариат с заявлением засчитать их голос «за». Остальные - не сделали этого. Почему? Не успели? Не посчитали нужным? Причем промолчали не только «неговорливый» Николай Мартыненко, но и более, чем разговорчивые Анатолий Гриценко и Андрей Парубий.

Из внефракционных депутатов не голосовали за декриминализацию депутаты Литвин, Миримский, Чудновский, Палица, Доний, Жеваго. Из депутатов «Удара» - Куницын, Палатный, Рябикин. Из них только один Чудновский обратился в парламентский секретариат с заявлением засчитать его голос «за».

Ваш автор является категорическим противником декриминализации статей Тимошенко по двум причинам – внутренней и внешней политики. Требование изменить «под Тимошенко» уголовное законодательство просто безнравственно. Что из такого решения должен понять украинский человек, обычный гражданин? Он должен, в очередной раз в своей жизни убедится, что законы у нас под VIP-заключенных меняют? В сфере внешней политики - для значительного числа зарубежных политиков «декриминализация» преступлений, по которым отбывает наказание Тимошенко, фактически означает… амнистию. Возражения, что декриминализация предполагает именно де-криминализацию, т.е. некриминальную ответственность (какую – пусть решит отечественный законодатель), ими не воспринимаются. Западные политики не хотят слышать того, что соответствующая декриминализация, если она коснется г-жи Тимошенко, повлияет и на судьбу уже осужденных по этим статьям. Их около 800 человек.

Тем не менее, вопрос декриминализации является «лакмусовой бумажкой», своеобразной демаркационной линией, о чем ясно выразился 14 января 2013 года Александр Тимошенко, муж осужденной, сделавший заявление, фактически, от ее имени: «я хочу спросить: чем занимается и что делает сегодняшняя оппозиция? Почему фактически сдали голосование за декриминализацию статей, по которым незаконно осуждена лидер оппозиции? Почему не настаивали на пакетном голосовании назначений очередных чиновников и декриминализации статей? Чего побоялись?».

Проанализируем сказанное.

Безусловно, у многих, не голосовавших за декриминализацию, масса своих аргументов. Выделим из «неголосовавших» людей, скажем так, экстравагантных. К таким, несомненно, относится, Олесь Доний, которого обещали включить в списки "Батьківщини" и «прокинули», эксцентричный водочный магнат Лев Миримский, и олигарх Константин Жеваго - в его проблемах Тимошенко явно не помощник.

Но ведь были и другие. Сергей Куницын, обладающий кое-каким влиянием в Крыму. Артур Палатный, обладающий влиянием в «Ударе». Анатолий Гриценко, который влиянием не обладает, но троллит всех в оппозиции. Они-то почему не голосовали, и заявление в парламентский секретариат не написали?

Более того, по тем или иным причинам за декриминализацию проголосовали восемь депутатов от Партии регионов. Впоследствии трое из них - Виктор Жеребнюк, Олег Кулинич и Юрий Шаповалов - обратились в парламентский секретариат с заявлением засчитать их голос «за». Но даже этой ситуацией оппозиционеры не воспользовались.

Александр Тимошенко сделал свое заявление, напомню, 14 января, и мы вправе предположить, что озвучить эту позицию ему поручила жена. Что это означает? Что Юлия Тимошенко уже не доверяет ни одному контактирующему с ней – ни Сергею Власенко, ни Андрею Кожемякину, ни Александру Турчинову.

Какие доказательства, спросите вы? Фраза «я хочу спросить: почему не настаивали на пакетном голосовании назначений очередных чиновников и декриминализации статей?». Такие слова не говорятся просто так. Их явно сказали после того, как были даны соответствующие поручения, и они не были выполнены. Ибо наперед заявлять о «пакетном голосовании» - это означает провалить его.

Кому адресовались слова о «пакетном голосовании»? Я уверен, что у них были совершенно конкретные адресаты: Владимир Литвин и Николай Мартыненко. Ибо г-жа Тимошенко не может не помнить конец 2004 года, когда она, «как зверь», дралась против политреформы, а Литвин и Мартыненко обеспечили пакетное голосование большинства и фракции Ющенко – изменения в закон о выборах в обмен на политреформу. Это означает, что Тимошенко говорила о пакетном голосовании, вероятнее всего, Арсению Яценюку, а тот не захотел проводить ее линию – через Мартыненко - в жизнь.

В связи с этим вспоминаются строки из «Семнадцати мгновений весны» Юлиана Семенова, из депеши кардинала Норелли к монсиньору Кадичелли, о пасторе Шлаге: «этот высокий пример гражданского мужества Сына Божьего поможет нам в спасении немцев от большевизма, когда измученный народ Германии должен будет выбирать свое будущее. Пастор Шлаг – либо светлый образ его – поможет нашим пастырям в будущем нести свет туда, где было царство нацистской тьмы».

Не Тимошенко на свободе, а «светлый образ» г-жи Тимошенко, томящейся «в сырой темнице» (о подводном массаже, жемчужной ванне, прислуге и т.д. – забыть) превосходно отвечает целям парламентских квазиоппозиционеров. С ней не надо договариваться, ей просто можно в очередной раз объяснять, почему с ее декриминализацией «не получилось».

Ситуация пока устраивает всех. Она устраивает власть, ибо вопрос декриминализации регулярно голосуют, что является признаком демократии. Она устраивает парламентскую оппозицию, которая таким образом имитирует бурную деятельность, подвесив перед Тимошенко морковку будущего освобождения. Она не устраивает только ее саму. Ведь и жемчужная ванна когда-то надоедает.