В Житомирской области перевернулся микроавтобус: пострадали четверо иностранцев
16:54, 16 января 2013Разное
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В Житомирской области перевернулся микроавтобус, в результате аварии пострадали четверо граждан Беларуси.
ДТП произошло утром
Как сообщила УНИАН начальник отдела работы со СМИ и общественностью Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, сегодня, 16 января, около 6 часов утра микроавтобус «Мерседес», который двигался в направлении Хмельницкого, вблизи села Карвиновка Чудновского района Житомирской области съехал с дороги и перевернулся. Микроавтобус ставили на колеса спасатели.
Четыре пассажира, граждане Беларуси, получили травмы и были доставлены каретой «скорой помощи» в Чудновскую центральную районную больницу, где им оказали помощь.
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