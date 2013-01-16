В Житомирской области перевернулся микроавтобус: пострадали четверо иностранцев

Как сообщила УНИАН начальник отдела работы со СМИ и общественностью Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, сегодня, 16 января, около 6 часов утра микроавтобус «Мерседес», который двигался в направлении Хмельницкого, вблизи села Карвиновка Чудновского района Житомирской области съехал с дороги и перевернулся. Микроавтобус ставили на колеса спасатели.

Четыре пассажира, граждане Беларуси, получили травмы и были доставлены каретой «скорой помощи» в Чудновскую центральную районную больницу, где им оказали помощь.